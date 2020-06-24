Середина літа. Час відпусток і відпочинку. Однак з огляду на нестабільну ситуацію в країні і світі загалом комусь доведеться почекати з морем. Та липень приготував багато цікавого і корисного: бонуси, підвищення і прибавка до зарплати. Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку на липень 2020 року. І нехай усі ваші покупки принесуть радість і задоволення.

Овен

Наразі ваше фінансове становище залишає бажати кращого. Через кризу ваші запаси вичерпалися. Так що трохи затягніть ремінь і не робіть необдуманих покупок. Швидше за все жодних фінансових втрат не станеться, але перестрахуватися не завадить.

Телець

У червні ви витратили занадто багато. Однак ваші покупки були дуже вдалими. Що стосується другого місяця літа, то зірки радять спробувати накопичити трохи грошей. Хто знає, можливо, в серпні на вас чекає відпустка.

Близнюки

Ваше фінансове становище стабільне. Ви впевнено стоїте на ногах. Однак зірки радять утриматися від спонтанних покупок. Краще відкладіть трохи. Наприкінці місяця є ймовірність отримати спадок.

Рак

У вас усе стабільно. У зв’язку з карантином грошей стало менше. Однак це дало старт новим ідеям і можливостям. Можна вкласти частину грошей у вигідну справу або позичити під відсотки.

Лев

На вашому шляху очікуються зміни. І вони, між іншим, дуже приємні. Швидше за все, вас підвищать на роботі або видадуть премію. Що ж, настав час брати на себе більше відповідальності. Головне, не бійтесь. У вас усе вийде.

Діва

Ваша душа бажає змін. Однак поки цього не передбачається. Можливо, вам варто змінити місце роботи, але до такого рішення потрібно підходити дуже серйозно. Не женіть коней. І пам’ятайте, що у вас все буде. Трохи почекайте. Зміни вже близько.

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Терези

Ви затіяли ремонт. Саме тому всі фінансові потоки ітимуть лише на це. Не біда. Зате через місяць на вас чекає приємний бонус у вигляді премії.

Скорпіон

Ви дуже довго збирали гроші. Настав час їх витратити. Але це не означає, що потрібно спустити всю суму на шопінг. Можна інвестувати або покласти гроші в банк під відсотки.

Стрілець

Плавне і розмірене поліпшення вашого фінансового становища додасть вам сили і надихне. Настав час сміливих рішень. Не бійтеся ризикувати. На вас чекає успіх у будь-яких починаннях.

Козеріг

Ви занадто довірливі. Перестаньте позичати гроші всім підряд. Інакше є ризик того, що борг вам не повернуть. Перегляньте своє оточення — серед знайомих є людина, яка хоче кинути вас на гроші.

Водолій

Ваша душа вимагає свята! Так, може, нехай воно відбудеться? Іноді варто забути про обережність і подарувати собі веселощі і позитивні емоції. Зараз вони вам життєво необхідні.

Риби

Ваші фінанси співають романси. Хоч би як сумно це звучало. Настав час затягнути тугіше паски. І перестаньте купувати непотрібні речі та ласощі. Це з’їдає левову частку ваших доходів. Спробуйте складати список покупок і чітко його дотримуйтесь. А ще — запишіться на курси фінансової грамотності. Вони вам не завадять.

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