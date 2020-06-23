Сорбет із банана: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»
23.06.2020
Як приготувати банановий сорбет? Саме він найкраще допоможе охолодитися в літню спеку. Приготований зі стиглих, солодких бананів, освіжаючої м’яти і лимона такий десерт точно буде вам до смаку. Плюс – у десерті немає цукру, а значить, і немає зайвих калорій! Читайте покроковий рецепт бананового сорбета від учасника «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- банан – 4 шт.
- лимон – 0,5 шт.
- вода – 50 г
- кілька гілочок свіжої м’яти
Спосіб приготування:
- Банани очистити від шкірки і нарізати кружечками.
- Перебити банани блендером, додати воду, листочки м’яти і порізану шматочками половинку лимона. Перебити до однорідності.
- Перелити масу в контейнер. Поставити в морозилку на 1 годину, дістати, перемішати і повернути заморожувати. Повторюємо процедуру 4–5 разів і ставимо в морозилку на ніч.
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