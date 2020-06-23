Місячний календар стрижок на липень 2020 року
23.06.2020
Влітку завжди хочеться взятися за зміну стилю, щоб стати ще гарнішою, свіжішою, молодшою і яскравішою. Однак не секрет, що на багато речей у світі, зокрема й на стан волосся, впливає фаза Місяця. Тому ділимося з вами місячним календарем стрижок на липень 2020 року. Коли можна стригтися? Які дні в липні сприятливі для зміни іміджу? А коли варто утриматися від походу в салон?
Сприятливі дні для стрижки волосся в липні 2020 року:
2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30 і 31 липня.
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Несприятливі дні для стрижки волосся в липні 2020 року:
Згідно з місячним календарем, ліпше не братися за зміну образу в такі числа липня:
1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 27 і 28 липня.
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