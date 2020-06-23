День Конституції України — одне з найважливіших державних свят. Якого числа українці відзначають День Конституції і на який день тижня припадає це свято в 2020 році — дізнайтеся в матеріалі.

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Конституція України — це зведення основних законів, що гарантують кожному громадянину права і свободи, а також визначають політичний устрій держави.

Якого числа День Конституції України в 2020 році

Щорічно День Конституції України громадяни нашої держави відзначають 28 червня. Цей день вважається офіційним вихідним. Оскільки цьогоріч День Конституції України припадає на неділю, то в понеділок на нас чекає додатковий вихідний. Отже, у 2020 році українці на це свято відпочиватимуть відразу три дні: з 27 по 29 червня включно.

Історія виникнення свята

Українська Держава проіснувала без Конституції цілих шість років. І тільки в ніч на 28 червня 1996 року після довгої безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Основний закон — Конституцію України. Цей документ закріпив незалежність і суверенітет України як держави. Також він гарантує права для її громадян.

Цікаві факти про Конституцію України

З 1990 по 1996 рр. було запропоновано 15 проєктів Конституції України — від Конституційної комісії, політичних партій і науковців. Міжнародне співтовариство визнало Конституцію України однією з найдемократичніших у світі.

У 2011 році була презентована перша мініатюрна Конституція України — книга завбільшки 2х3 см. У ній 160 сторінок, а кожна буква не більше 1 мм. Важить книга всього 15 г.

У 2019 році в мережі Інтернет з’явилася електронна Конституція України для дітей у формі коміксів.

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