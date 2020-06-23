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«Зникла наречена»: чим зацікавлять 3 та 4 серії від 23.06.2020

23.06.2020

Дивіться серіал «Зникла наречена» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Які таємниці приховує Ірина, помічниця Анни? Детальніше читайте в матеріалі.

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У цих серіях ви дізнаєтеся:

  • Яка історія трагічного кохання сталася з Іриною в минулому?
  • Хто насправді винен у смерті батька Ірини?
  • Як Іра вирішила помститися Дмитрові за зраду та брехню?
  • Чи зможе Анна самостійно народити дитину?

Дізнайтеся всі подробиці в 3 і 4 серіях від 23.06.2020.

Video: «Зникла наречена»: чим зацікавлять 3 та 4 серії від 23.06.2020

Зникла наречена - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 23.06.2020. Про що сюжет 3 і 4 серії фільму Зникла наречена читайте в анонсі

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