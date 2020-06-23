«Зникла наречена»: чим зацікавлять 3 та 4 серії від 23.06.2020
23.06.2020
Дивіться серіал «Зникла наречена» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Які таємниці приховує Ірина, помічниця Анни? Детальніше читайте в матеріалі.
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У цих серіях ви дізнаєтеся:
- Яка історія трагічного кохання сталася з Іриною в минулому?
- Хто насправді винен у смерті батька Ірини?
- Як Іра вирішила помститися Дмитрові за зраду та брехню?
- Чи зможе Анна самостійно народити дитину?
Дізнайтеся всі подробиці в 3 і 4 серіях від 23.06.2020.
Video: «Зникла наречена»: чим зацікавлять 3 та 4 серії від 23.06.2020
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