Усі так довго чекають спекотних літніх днів, але коли вони настають, то одразу скаржаться на високу температуру. Щоб насолоджуватися літом повною мірою, потрібно лише правильно підібрати повсякденний лук. У якому одязі не спекотно? Які натуральні тканини для літа потрібно купувати? Читайте в матеріалі.

Для того, щоб не страждати від високої температури влітку, потрібно знати, одяг з якої тканини варто вибирати. Важливо віддавати свою перевагу натуральним матеріалам. Є шість видів тканин, які не перешкоджають нормальному диханню шкіри і не закупорюють пори: бавовна, льон, шовк, шифон, ситець, сатин.

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Бавовна

Переваги:

м’яка і приємна для тіла, не спричиняє подразнення шкіри

вбирає вологу і добре висихає

бавовна дасть вашому тілу дихати і збереже прохолоду

Недоліки:

легко мнеться

Льон

Переваги:

як і бавовна, зберігає прохолоду

добре вбирає вологу

має властивість не вигоряти на сонці

міцний

Недоліки:

нееластичний

легко мнеться

Шовк

Переваги:

добре вбирає вологу

незамінний для вишуканого літнього одягу

шовк міцний

тканина дуже легка

Недоліки:

висока ціна

ви можете легко натрапити на підробку, якщо захочете заощадити (дешевий шовк має насторожити покупця)

Шифон

Переваги:

легкий – не обмежує рухи

майже не мнеться, прекрасно драпірується

кольоростійкий

не викликає алергії

добре вбирає вологу

швидко висихає

Недоліки:

якщо шифон віскозний, то він неміцний

досить складний в обробці

можуть утворитися затяжки

Ситець

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Переваги:

тканина легка

не линяє

добре вбирає вологу

доступна ціна

добре пропускає повітря

Недоліки:

вигоряє

тканина сідає

руйнується під дією високих температур

Сатин

Переваги:

міцність

тканина довговічна

добре вбирає вологу

невисока теплопровідність

не мнеться

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