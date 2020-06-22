Сьогодні день народження українського телеведучого, актора, стендап-коміка і співпродюсера Сергія Притули. Четвертий рік поспіль він радує нас на телеканалі СТБ як ведучий Нацвідбору на Євробачення. Редакція STB.UA вітає Сергія зі святом!

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За словами Наталії Франчук, під час вибору ведучого навіть не виникало питань: «Хіба в країні є ведучий, кращий за нього?»

Сам Сергій Притула вважає, що на цьому проєкті йому точно не нудно. Чому? Всі роки залишили різні відбитки на житті шоумена. У першому сезоні Сергій показав, що робота ведучого у такому важливому івенті може виходити за традиційно прийнятні рамки, мати частку суб’єктивного. У другому він отримав «Телетріумф». Третій «обдарував» Сергія скандалами через те, що Україна не брала участі в Євробаченні-2019.

Відомий ведучий пройшов у своєму житті всі етапи. Він був будівельником, вантажником, офіціантом і навіть помічником кухаря. У Тернополі деякий час Сергій займав посаду студентського декана академії. До теперішньої кар’єри було пройдено великий шлях, та й скільки перемог і нових пригод чекає зірку ще, покаже час. А поки редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Сергію Притулі найцікавіших проєктів, подорожей і вічного сімейного щастя!

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