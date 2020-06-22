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«Зникла наречена»: чим зацікавлять 1 та 2 серії від 22.06.2020

22.06.2020

Дивіться серіал «Зникла наречена» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Які таємниці приховує Анна і хто бажає їй смерті? Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: На СТБ стартує мелодрама «Зникла наречена»

У цих серіях ви дізнаєтеся:

  • Чому дочка Дмитра проти весілля свого батька?
  • Хто влаштує грандіозний скандал під час весілля?
  • Чому Анна Твардовська зізнається у вбивстві та вирішить вчинити суїцид?
  • Чому дочка Анни не вірить у смерть своєї матері?

Дізнайтеся всі подробиці в 1 та 2 серіях від 22.06.2020.

Video: «Зникла наречена»: чим зацікавлять 1 та 2 серії від 22.06.2020

Зникла наречена - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 22.06.2020. Про що сюжет 1 і 2 серії фільму Зникла наречена читайте в анонсі

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