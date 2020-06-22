Холостячка: Ксенія Мішина про повернення в професію після народження сина

Головна героїня нового романтичного реаліті «Холостячка», талановита актриса театру і кіно, любляча мама — Ксенія Мішина — пройшла складний довгий шлях до успіху. Більше — в матеріалі.

Розкішна, красива, відома жінка, яка сяє на екранах українського телебачення. Здавалося б, усе легко і просто в житті акторки, яка купається в променях слави і любові глядачів. Однак усьому цьому передував довгий та складний шлях до становлення і розвитку в телеіндустрії.

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Зараз Ксенія Мішина виховує сина Платона і самотужки забезпечує свою сім’ю. Та були і складні часи, коли Холостячка залишилася сама з дитиною на руках на самісінькому старті своєї творчої кар’єри.

«Я пам’ятаю, як лила сльози через те, що мені довелося піти з університету, взяти декретну відпустку. Я не розуміла, як далі продовжувати вчитися і наближатися до своєї мрії. Це мене дуже лякало і засмучувало. Був дуже важкий момент. Адже я планувала і думала, мовляв, ось, народжу дитинку, батьки допоможуть і я швиденько повернуся в свою професію, продовжу навчання. Але моя декретна відпустка затягнулася на цілих 4 роки. Я була постійно з дитиною. Але через 4 роки я почала знову повертатися в професію, закінчувати навчання і поступово спинатися на ноги. І тоді ми з мамою вирішили, що вона мені допоможе з дитиною, а я буду повертатися до Києва, щоб відновити себе», — розповіла Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що вже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового реаліті «Холостячка», в якому другу половину обиратиме Ксенія. Якщо ви бажаєте поборотися за серце головної героїні, заповнюйте анкету ТУТ!

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