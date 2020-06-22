Гороскоп на 23 червня 2020 року обіцяє легкий спокійний день. Зірки радять більше відпочивати. А що чекає саме на ваш знак зодіаку, читайте в гороскопі від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овнам зірки рекомендують поекспериментувати із зовнішністю. Спробуйте зробити нову зачіску або вибрати новий образ.

Телець

Саме час згадати давно занедбані таланти і зайнятися творчістю. Приділіть цей день малюванню, письменництву, куховарінню, рукоділлю, експериментам.

Близнюки

Близнюкам зірки радять не квапити події. Спробуйте розслабитися і просто плисти за течією.

Рак

Ракам екстрасенси рекомендують помріяти. Це гарна релаксаційна вправа і можливість розширити свій кругозір.

Лев

Левам зірки радять зберігати спокій у будь-якій ситуації. Хоч би що трапилося, знайте: краще уникнути конфлікту, ніж його загладжувати.

Діва

Ви давно мріяли взятися за нові справи. Погода радує сонячними теплими днями, а настрій ідеально підходить для нових реалізацій.

Терези

На Терезів несподівано звалилися завдання, які перетворили дні в марафонський забіг. Та зірки радять повністю присвятити сьогоднішній день собі.

Скорпіон

Скорпіонам потрібні нові враження. Зірки радять взяти вихідний і влаштувати мініподорож околицями міста. Не забувайте про маски і дезінфекцію рук.

Стрілець

Здається, Стрільці забули про близьких людей. Робота забирає весь ваш час. Спробуйте натиснути на гальма і подарувати свою турботу, увагу найріднішим.

Козеріг

На вас чекає легкий, позитивний день. Хоч би за що ви візьметесь, удача та кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Водолій

Досить думати про минуле. Важливе не те, чого вже не змінити, а те, що створює наше майбутнє.

Риби

Рибам потрібно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти вам знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

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