Українська співачка кримськотатарського походження і переможниця Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» Джамала стала мамою вдруге. Про це стало відомо з відповідного поста в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: На межі банкрутства: Вікторія Бекхем взяла кредит на 8 млн доларів

19 червня українська співачка Джамала стала мамою вдруге. Про радісну новину вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Переможниця Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016» опублікувала зворушливий пост зі світлиною, в якому розповіла, що стала мамою. Співачка також розсекретила стать немовляти та ім’я. Джамала народила хлопчика, якого назвала Селім-Гірай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, що у Джамали та її чоловіка вже є одна дитина: дворічний син Емір-Рахман.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:15.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ