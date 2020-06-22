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Джамала стала мамою вдруге

22.06.2020

Українська співачка кримськотатарського походження і переможниця Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» Джамала стала мамою вдруге. Про це стало відомо з відповідного поста в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

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19 червня українська співачка Джамала стала мамою вдруге. Про радісну новину вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Переможниця Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016» опублікувала зворушливий пост зі світлиною, в якому розповіла, що стала мамою. Співачка також розсекретила стать немовляти та ім’я. Джамала народила хлопчика, якого назвала Селім-Гірай.

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Нагадаємо, що у Джамали та її чоловіка вже є одна дитина: дворічний син Емір-Рахман.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:15.

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