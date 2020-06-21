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Неймовірно смачні хачапурі: рецепт від Сергія Денисова

21.06.2020

Більшість із нас просто обожнює грузинські хачапурі! А вибрати улюблені не так і легко: імеретинські, мегрельські, осетинські, гурійські, сванські, аджарські в кожному куточку Грузії є свій варіант приготування цієї страви! Учасник «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі. Детальніше в матеріалі!

Інгредієнти для тіста:

  • Мацоні ― 500 г
  • Молоко ― 250 мл
  • Яйце ―1 шт.
  • Масло вершкове ― 100 г
  • Соняшникова олія ― 150 г
  • Пшеничне борошно ― 1 кг
  • Дріжджі сухі ― 1 ст. л.
  • Сіль і цукор ― по дрібці

Інгредієнти для начинки:

  • Імеретинський сир ― 1 кг
  • Яйце ― 1―2 шт.
  • Масло вершкове ― 50 г

Спосіб приготування: ⠀

  1. Змішати склянку теплого молока, дріжджі, трохи цукру і борошна. Залишити і не чіпати закваску 20 хв.
  2. Масло вершкове розтопити.
  3. У закваску додати мацоні, соняшникову олію, сіль, яйце і просіяне борошно, добре вимішати. Коли тісто почне потихеньку піддаватися, додати топлене масло і вимішувати, поки не буде однорідне.
  4. Накрити тісто рушником і залишити в теплому місці, поки не підніметься вдвічі, відтак обім’яти і дати підійти вдруге.
  5. Сир натерти і за смаком додати яйце, масло і сіль.
  6. Тісто розділити на шматки грам по 200, кожен розкачати в коржик завтовшки 1,5 см і покласти шар сирної начинки, краї зібрати, як в хустинку, і защипати.
  7. Перевернути хачапурі швом донизу і акуратно розкачати.
  8. Змастити яйцем, сметаною і зробити пальцем дірку в центрі.
  9. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15―20 хв., періодично прокручуючи. Готові хачапурі дістати з духовки і дати відпочити 5―10 хв. під рушником.

Смачного!

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