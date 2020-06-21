Гороскоп на тиждень з 22 по 28 червня 2020 року розповість, які повороти долі і несподіванки підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? У кого може круто змінитися життя, а хто дізнається велику таємницю? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 22 по 28 червня 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ― Овни

На цьому тижні вам варто звернутися по допомогу до всіх знайомих. У разі виникнення конфліктів і неприємностей на роботі вирішити проблему допоможуть ваші комунікативні здібності. Ближче до середи ви дуже втомитеся. Однак у п’ятницю на вас чекатиме приємний сюрприз від другої половинки. Так що всі негаразди ви швидко забудете.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Початок тижня мине досить вдало. Ви з великим ентузіазмом візьметеся за домашню роботу. У стосунках із коханою людиною панує гармонія і розуміння. Ви будуєте плани на майбутнє. Однак будьте обережні. Не кидайтеся у вир з головою. Все буде, тільки поступово. Вихідні проведіть у колі сім’ї. Не варто пускати в дім незнайомих і неприємних вам людей.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Тиждень обіцяє бути цілком спокійним. Ви зможете завершити всі проєкти, над якими працюєте. Зірки радять обговорити зі своєю другою половинкою плани на майбутнє. Якщо вас усе влаштовує, то настав час скласти план і діяти. У четвер можуть початися невеликі негаразди зі здоров’ям. Однак за правильного підходу все вирішиться дуже швидко. Вихідні присвятіть відпочинку.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Ваше начальство на вас покладає великі надії. Однак не варто зазнаватися. Ви гостро сприймаєте критику, і в цьому найбільша проблема. Намагайтеся не реагувати на колючі зауваження з боку колег. Тоді зможете поліпшити думку начальства про вас. У п’ятницю відпочиньте з сім’єю. Однак не забувайте про те, що карантин ще не закінчився. Побережіть своє здоров’я і здоров’я вашої сім’ї.

Гороскоп на тиждень ― Леви

У вас є великі шанси поліпшити свій фінансовий стан. Якщо ви будете вірити в себе і перестанете звертати увагу на розмови за спиною, то швидко досягнете успіху. У вівторок може виникнути невеликий конфлікт. Постарайтеся не висловлюватися на емоціях. Вихідні проведіть у колі сім’ї. Можливо, вам варто поїхати на пікнік до лісу.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Цього тижня на вас чекають приємні зміни в особистому житті. Цілком імовірно, що серед своїх знайомих ви знайдете людину, на яку подивитеся іншими очима. Велика ймовірність виникнення роману між вами. Тільки будьте обережні ― не варто кидатися у вир з головою. Також намагайтеся на початках приховувати ваші стосунки від спільних знайомих. Нехай потім для них це буде великим сюрпризом.

Гороскоп на тиждень ― Терези

Цей тиждень повністю присвятіть розвитку комунікативних навичок і поліпшенню своєї кваліфікації. Вам варто задуматися над тим, щоб змінити роботу або трохи поміняти сферу діяльності. Не варто так боятися змін. Можливо, саме це відчинить перед вами нові двері в світле майбутнє.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Ви цілком і повністю зациклилися на собі. Через це деякі близькі люди ображаються. Ваше прагнення бути ідеальним у декого викликає лише істеричний сміх. Подумайте, іноді ви дуже некрасиво поводитеся з людьми, які вас оточують. Ближче до четверга вам захочеться у відпустку, однак цього поки робити не варто. Краще потихеньку виконувати свої професійні обов’язки.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Цей тиждень буде сповнений приємних сюрпризів і несподіванок. Ближче до вівторка ви отримаєте несподіваний бонус на роботі. У п’ятницю ваше начальство й зовсім заспіває вам дифірамби. А в суботу кохана людина порадує приємним подарунком. Життя вдалося. З чим ми вас і вітаємо.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

У цей період вам варто всю свою енергію направити на вдосконалення професійних навичок. Вдалий час для переговорів з начальством про перспективи своєї діяльності, у молодих людей ― для вибору професії і самовизначення. Ваші амбіції спрямовані на те, щоб зробити щось масштабне, досягти широкого визнання за свій внесок і зусилля. І, будьте впевнені, у вас все вийде. Тільки не забувайте при цьому залишатися людиною.

Гороскоп на тиждень ― Водолій

Тиждень несподіваних зізнань і сюрпризів. У понеділок на роботі може статися серйозний конфлікт, із якого ви дізнаєтеся, що дехто плів інтриги і змови проти вас. Однак не варто через це засмучуватися і влаштовувати розбір польотів. Потрібно знати ворога в обличчя і придумати план його знищення. Цьому і присвятіть весь тиждень.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Цілком імовірно, що цього тижня ваше життя круто зміниться. Швидше за все ви отримаєте заповітну обручку і пропозицію руки і серця. Також хороші новини вас чекають на роботі. Можливе підвищення. У четвер і п’ятницю не варто починати генеральне прибирання. Ваші плани зміняться і буде не до цього.

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