Гороскоп на 22 червня 2020 року принесе вам багато корисної інформації та допоможе правильно побудувати плани. Кому потрібно присвятити день навчанню, а хто може досягти неймовірних висот на професійній ниві? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вас повністю поглинули мрії. Однак зірки радять спуститися з небес на землю і подивитися на світ тверезо.

Телець

Цілком звичайний день, хоча його можуть затьмарити дрібні негаразди і побутові проблеми. По підтримку і пораду в критичний момент можна звернутися до близьких друзів.

Близнюки

Чудовий день. Можливо, ви отримаєте вигідну пропозицію на роботі. Однак є ймовірність того, що доведеться вчитися пристосовуватися до нових умов.

Рак

У будь-якій незрозумілій ситуації не втрачайте незворушності і впевненості в собі. Швидше за все, саме це й допоможе уникнути кількох серйозних конфліктів.

Лев

Намагайтеся тверезо оцінювати свої можливості і не женіть коней. Можливо, те, чого ви хочете, вам насправді й не потрібне. Час усе розставить на свої місця.

Діва

Якщо ви проявите наполегливість і наведете тверезі аргументи, то, цілком імовірно, зможете зірвати на роботі великий куш. У справах кохання поки затишшя.

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Терези

Намагайтеся всі важливі справи завершити до полудня. До вечора ваш настрій може змінитися. Та й у планах можуть відбутися зміни.

Скорпіон

Сьогодні ви, можливо, зміните погляди на деякі питання. Не виключена зрада з боку близького друга. Будьте обережні і не довіряйте неперевіреним людям свої таємниці.

Стрілець

На вашому шляху можуть з’явитися недоброзичливці. Однак, якщо ви зберете всі свої сили в кулак, то легко впораєтеся з усіма негараздами.

Козеріг

Чудовий день, щоб удосконалити свої навички. Можна записатися на курси підвищення кваліфікації або повчитися чогось нового.

Водолій

Чудовий день для старту і реалізації нових творчих ідей. Запасіться терпінням і заручіться підтримкою впливових людей. І у вас усе вийде.

Риби

Сьогодні вам варто провести день у розслабленому стані. Жодну нову справу, яку ви почнете, не зможете довести до кінця. Так що увімкніть «режим равлика».

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