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День літнього сонцестояння 2020: традиції та звичаї

21.06.2020

День літнього сонцестояння – найтриваліший день року. У 2020 день літнього сонцестояння традиційно припадає на 21 червня. Які обряди можна проводити цього дня розповів переможець 18 сезону «Битви экстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер

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Літнє сонцестояння колись було великим святом для наших предків, особливо для слов’ян. Традиція ворожити і проводити ритуали збереглася і донині. Що ж варто зробити сьогодні?

Загадайте бажання

Запаліть свічку і подумайте про те, чого ви хочете найбільше.

Сплетіть вінок

Зберіть польові квіти і сплетіть вінок. У день літнього сонцестояння дуже важливо надіти коло, оскільки воно здавна символізує Сонце. У процесі плетіння думайте про заповітну мрію, свої побажання для коханих і рідних.

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Проведіть ритуали

Найбільш популярними обрядами як за часів давніх слов’ян, так і зараз, є ритуали на заміжжя.

Опівночі зірвіть, не дивлячись, оберемок трав або квітів і сховайте під подушку. Якщо на ранок виявиться, що серед них є 12 різних – чекайте весілля цього року.

Є ще один обряд з травами. Потрібно навмисно зібрати 12 рослин і покласти під подушку, повторюючи «Ляжу дівкою, а прокинуся дружиною». Після цього лягайте спати. Вранці спаліть букет на багатті, загорнувши у папір.

Предки вірили, що найбільш «любовними травами» є лаванда, календула, папороть, вербена і розмарин.

Цікаво, що День літнього сонцестояння також вважали вдалим днем ​​для одружень, а про діток, народжених сьогодні, говорили, що їх охороняє бог Сонця.

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