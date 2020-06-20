У 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили три нереально цікавих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 17 випуску, вже зараз.

У 17 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 ніхто не залишив!

Єфим, Саша і Влад повинні були впоратися з нелегким завданням ― створити кулінарний прорив. Кожен учасник мав зробити свій, авторський гурме-напівфабрикат. На приготування страв їм виділили 1,5 години. Але хто програв битву чорних і назавжди залишив головну кухню країни? Дізнаємося в наступному випуску проєкту!

Дивіться повний 17 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн на сайті телеканалу СТБ!

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