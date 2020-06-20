Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 17 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники готували артстрави. Та чим дивував 17 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

17 випуск почався з третього конкурсу. Кухню шоу відвідали найкращі з найкращих шеф-кухарів «МастерШеф. Професіонали»-1. Відомо, що учасників залишилося всього 8. Так, за правилами конкурсу, 8 фіналістів першого сезону вибирали собі учасників з другого сезону для того, щоб ті готували їм страви. Складність полягає в тому, що конкурсанти повинні приготувати ресторанні страви з інгредієнтів, які найбільше ненавидять учасники перших «професіоналів».

Учасниця першого сезону Катя захотіла, щоб для неї страву приготував Едуард. Її найбільш ненависний інгредієнт ― брюссельська капуста. Едікові це здалося неважким завданням. Саша Цвігун творив для Павла страву молекулярної кухні з морської капусти.

Єфим Кравченко готував соєве м’ясо для Саші Абрамова. Євген Гребенник мав здивувати Костянтина Лайпайкова річковою рибою, а Віктор ― Юру Негрича стравою з манної крупи. Владислав Єрмаков готував для Катерини Яблонської гарбуз. Давид готував для іншого м’ясного короля ― Аліка Мкртчяна ― овоч, який той ненавидить ― пастернак. Юлії довелося готувати для іншої Юлії ― Ангелової, яка з дитинства терпіти не може оливки.

На приготування цих страв журі дало учасникам 1,5 години. І поки гості спостерігали з балкона, кухарі взялися виконувати завдання. Юля, попри хвилювання, змогла закохати Ангелову в оливки. Морська капуста теж припала до смаку Павлу, тому Саша Цвігун теж упорався з цим нелегким завданням.

А ось Влад приготував гарбуз із креветками, але не здивував Катерину Яблонську, бо використав гарбуз як гарнір, а не основний продукт. Євген Гребенник по-справжньому здивував Костянтина Лайпайкова своєю стравою з річкової риби.

Єфим приготував вареники з м’ясом, але Саші Абрамову відразу ж не сподобалася презентація страви. Тому кондитер не впорався зі своїм завданням. Наступна страва, яку оцінювали журі та учасники, належала Едіку. Брюссельська капуста припала до смаку Каті, а пастернак Давида вразив критичного Аліка. Віктор не зміг здивувати презентацією манної крупи Юру Негрича, але смак страви учаснику першого сезону сподобався. У підсумку, Єфиму, Саші і Владиславу дали чорні фартухи.

Наступний конкурс вразив учасників «МастерШеф. Професіонали»-2. Вони мали батлитись з учасниками першого сезону! Але хто ж переміг у кулінарному поєдинку? Капітаном першого сезону учасники призначили Олександра Абрамова, а другого сезону ― Едіка. Оцінювати кваліфікацію кулінарів приїхали чотири відомі українські ресторатори: Денис Комаренко, Максим Храмов, Олексій Юсупов і Яків Лівшиць. Учасникам потрібно було приготувати страви топрівня.

На приготування їм виділили цілих 2 години! Та які ж страви сподобалися впливовим рестораторам? Хто готує краще? Учасники першого сезону чи другого?

За підрахунком голосів, перемогли червоні ― команда другого сезону! А ось на битві чорних гіршим було несолодко! Єфим, Саша і Влад мали впоратися з нелегким завданням: створити кулінарний прорив. Кожному учаснику потрібно було зробити свій, авторський гурме-напівфабрикат. На приготування страв чорним виділили 1,5 години. Та хто програв битву і назавжди залишив головну кухню країни? Дізнаємося в наступному випуску проєкту!

Не пропустіть 18 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 27 червня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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