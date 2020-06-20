Гороскоп на 21 червня 2020 року допоможе вам прийняти правильні рішення. Хто може чекати приємних змін у житті, а кому варто краще й чіткіше уявляти свої бажання? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви дуже любите свою роботу. Це прекрасно. Коли людина робить те, що їй подобається, вона досягає великих висот. Якщо у когось не так, змініть це. І тоді ваше життя стане набагато кращим.

Телець

Ви просто випромінюєте нові ідеї. Їх так багато, що гріх не поділитися з начальством. Так що вперед. Хто знає, може, вас оцінять?

Близнюки

Вам час зустрітися з друзями і весело провести час. Варто запросити навіть тих, кого не бачили кілька років.

Рак

На вас чекає складний день. У спробі пережити стрес головне ― не наїстися шкідливої ​​їжі. Займіться краще спортом.

Лев

Чудовий день. Ваші старання помітить начальство. Так що, можливо, вас підвищать. Звичайно, ваші конкуренти і колеги можуть обурюватися, але хіба їхня думка важлива?

Діва

Сьогодні чудовий день. На вашому шляху може з’явитися людина, яка повністю змінить усе ваше життя. Настав час кохання.

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Терези

Сьогодні люди просто закидають вас приємними сюрпризами. І це будуть не тільки матеріальні подарунки. Добре слово і комплімент іноді навіть краще.

Скорпіон

Сьогодні дуже важливий день. Є мрія, яку ви давно намагалися втілити в реальність. Що ж, можливо, саме сьогодні вам це вдасться.

Стрілець

Прекрасний день, сьогодні вам можуть влаштувати невеликий, але дуже приємний сюрприз. Також увечері можна прогулятися парком. Тільки пам’ятайте про дистанцію.

Козеріг

Настав час приємних змін. Ви дуже довго чекали, й тепер можна пожинати плоди. Сподівайтесь на приємні зміни на всіх фронтах.

Водолій

Чудовий день і чудові новини. Ви багато встигнете зробити. Вашій працездатності можна тільки позаздрити. Так що вперед, до вершин!

Риби

Для того, щоб досягти мети, потрібно зробити правильні кроки в цьому напрямку. Спробуйте чітко прописати, чого ви хочете. Можливо, тоді у вас усе вийде.

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