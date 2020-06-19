У 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної гри, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, учасники другого сезону зійдуться в складній битві з учасниками першого сезону. Та з якими труднощами зіткнулися шефи? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться в 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто осоромиться через свою страву на всю країну?

Який сезон «МастерШеф. Професіонали» виявиться сильнішим ― 1 чи 2?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 17 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 20 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 17 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи змагатимуться з учасниками 1 сезону 20 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 17 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 17 (ефір від 20.06.2020)

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