Церковні свята в червні 2020 року: календар православних свят по днях
Початок червня 2020 знаменується одним з найважливіших православних свят – Трійцею. А які ще важливі дати в церковному календарі є в першому місяці літа? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на червень 2020 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати, а також дні постів і дні пам’яті. Всі деталі – в матеріалі.
Церковні свята в червні 2020 року:
1 червня – День пам’яті благовірного князя Дмитра Донського.
2 червня – День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.
3 червня – День пам’яті благовірного князя Костянтина і чад його Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Володимирської ікони Божої Матері.
4 червня – День пам’яті мучеників Василіска, Іоанна-Володимира, князя Сербського.
5 червня – Віддання свята Вознесіння Господнього, знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.
6 червня – Троїцька поминальна субота. День пам’яті блаженної Ксенії Петербурзької.
7 червня – День Святої Трійці. П’ятдесятниця. Третє Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
8 червня – День Святого Духа, або Духів день. День пам’яті апостолів від 70-ти Карпа і Алфея, Кіпрської і Тупичівської ікон Божої Матері.
9 червня – Знайдення мощей преподобного Ніла Столобенського, День пам’яті священномученика Ферапонта, праведного Іоанна Руського.
10 червня – День пам’яті Святителя Ігнатія, преподобної Єлени Дівєєвської, преподобного Микити Сповідника.
11 червня – День пам’яті Блаженного Іоанна, Христа ради юродивого, Устюжського, знайдення мощей преподобного Іова, у схимі Ісуса, Анзерського.
12 червня – День пам’яті преподобного Ісаакія.
13 червня – Віддання свята П’ятдесятниці, день пам’яті апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія Команського, а також святкування Луганської ікони Божої Матері.
14 червня – Прославлення Святого праведного Іоанна Кронштадтського, день пам’яті мучеників Юстина Філософа.
15 червня – Початок Апостольського посту, день пам’яті великомученика Іоанна Нового, Сочавського, святителя Никифора сповідальника, патріарха Константинопольського, Києво-Братської ікони Божої Матері.
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16 червня – День пам’яті мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і діви Павли.
17 червня – День пам’яті преподобного Мефодія, ігумена Пешношського, святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського.
18 червня – День пам’яті священномученика Дорофея, єпископа Тирського, благовірного князя Феодора Ярославича, Новгородського, перенесення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського, Ігоревської ікони Божої Матері.
19 червня – День пам’яті преподобних Віссаріона, Єгипетського чудотворця, Варлаама Хутинського, ікон Божої Матері Пименовської і «Знамення».
20 червня – День пам’яті священномученика Феодота Анкірського, праведного Павла Таганрозького.
21 червня – День пам’яті великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, єпископа Ростовського. Ікон Божої Матері Урюпинської, Ярославської, Одигітрія Кирило-Білозерської.
22 червня – День пам’яті Праведного Олексія Московського, святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
23 червня – Собор Рязанських святих, знайдення мощей Святого Василя, єпископа Рязанського, день пам’яті святителя Іоана, митрополита Тобольського.
24 червня – День пам’яті апостолів Варфоломія і Варнави, ікони Божої Матері «Достойно Є».
25 червня – День пам’яті преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого.
26 червня – День пам’яті мучениці Акилини, преподобної Олександри Дівеєвської.
27 червня – Собор Дівеєвських святих, день пам’яті пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.
28 червня – День пам’яті Святителя Іони, пророка Амоса.
29 червня – День пам’яті Преподобного Тихона Мединського, Калузького, перенесення мощей святителя Феофана, Затворника Вишенського.
30 червня – День пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Перських.
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