Початок червня 2020 знаменується одним з найважливіших православних свят – Трійцею. А які ще важливі дати в церковному календарі є в першому місяці літа? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на червень 2020 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати, а також дні постів і дні пам’яті. Всі деталі – в матеріалі.

Церковні свята в червні 2020 року:

1 червня – День пам’яті благовірного князя Дмитра Донського.

2 червня – День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

3 червня – День пам’яті благовірного князя Костянтина і чад його Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Володимирської ікони Божої Матері.

4 червня – День пам’яті мучеників Василіска, Іоанна-Володимира, князя Сербського.

5 червня – Віддання свята Вознесіння Господнього, знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

6 червня – Троїцька поминальна субота. День пам’яті блаженної Ксенії Петербурзької.

7 червня – День Святої Трійці. П’ятдесятниця. Третє Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

8 червня – День Святого Духа, або Духів день. День пам’яті апостолів від 70-ти Карпа і Алфея, Кіпрської і Тупичівської ікон Божої Матері.

9 червня – Знайдення мощей преподобного Ніла Столобенського, День пам’яті священномученика Ферапонта, праведного Іоанна Руського.

10 червня – День пам’яті Святителя Ігнатія, преподобної Єлени Дівєєвської, преподобного Микити Сповідника.

11 червня – День пам’яті Блаженного Іоанна, Христа ради юродивого, Устюжського, знайдення мощей преподобного Іова, у схимі Ісуса, Анзерського.

12 червня – День пам’яті преподобного Ісаакія.

13 червня – Віддання свята П’ятдесятниці, день пам’яті апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія Команського, а також святкування Луганської ікони Божої Матері.

14 червня – Прославлення Святого праведного Іоанна Кронштадтського, день пам’яті мучеників Юстина Філософа.

15 червня – Початок Апостольського посту, день пам’яті великомученика Іоанна Нового, Сочавського, святителя Никифора сповідальника, патріарха Константинопольського, Києво-Братської ікони Божої Матері.

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16 червня – День пам’яті мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і діви Павли.

17 червня – День пам’яті преподобного Мефодія, ігумена Пешношського, святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського.

18 червня – День пам’яті священномученика Дорофея, єпископа Тирського, благовірного князя Феодора Ярославича, Новгородського, перенесення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського, Ігоревської ікони Божої Матері.

19 червня – День пам’яті преподобних Віссаріона, Єгипетського чудотворця, Варлаама Хутинського, ікон Божої Матері Пименовської і «Знамення».

20 червня – День пам’яті священномученика Феодота Анкірського, праведного Павла Таганрозького.

21 червня – День пам’яті великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, єпископа Ростовського. Ікон Божої Матері Урюпинської, Ярославської, Одигітрія Кирило-Білозерської.

22 червня – День пам’яті Праведного Олексія Московського, святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

23 червня – Собор Рязанських святих, знайдення мощей Святого Василя, єпископа Рязанського, день пам’яті святителя Іоана, митрополита Тобольського.

24 червня – День пам’яті апостолів Варфоломія і Варнави, ікони Божої Матері «Достойно Є».

25 червня – День пам’яті преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого.

26 червня – День пам’яті мучениці Акилини, преподобної Олександри Дівеєвської.

27 червня – Собор Дівеєвських святих, день пам’яті пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

28 червня – День пам’яті Святителя Іони, пророка Амоса.

29 червня – День пам’яті Преподобного Тихона Мединського, Калузького, перенесення мощей святителя Феофана, Затворника Вишенського.

30 червня – День пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла Перських.

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