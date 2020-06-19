«Сліпа» 57 серія: чому не можна дарувати годинник коханим

Нова історія, заснована на реальних подіях, у 57 серії серіалу «Сліпа». Провидиця бабуся Люба розповіла про прикмету, яку пов’язують з годинником. Чому його не можна дарувати коханим? Дізнайтеся в матеріалі.

Анжела дуже хвилювалася за свого чоловіка, який постраждав унаслідок аварії. Лікарі не давали жодних гарантій. Тому жінка пішла до бабусі. Вона хотіла дізнатися, чим можна допомогти коханому, який напередодні свого дня народження ледь не загинув. А ще Анжелу турбувало питання про сестру чоловіка, яка начебто була з ним під час аварії.

«Візьми цю дубову гілку і поклади під матрац чоловікові. Сила столітнього дуба йому допоможе, і він швидше одужає. У цій історії, справді, є якась загадка… Принеси мені наступного разу якусь річ, що належала покійній сестрі чоловіка, тоді я зможу більше тобі розказати», — повідомила провидиця.

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Найважливішим для Анжели було здоров’я її чоловіка. Однак думки про його сестру не давали їй спокою. Коли жінка поклала дубову гілку під матрац чоловікові, йому стало значно краще. Зранку Анжелі зателефонували з лікарні і сказали, що Назар нарешті повернувся до тями. Почувши гарні новини, Анжела кинулася до чоловіка. Проте виявилося, що він не пам’ятає, з ким був у машині. Дружина раділа, що Назар нарешті почав одужувати. Однак вона хотіла довідатись, як можна повернути йому пам’ять і дізнатися правду про те, хто насправді був із ним під час аварії. Тому Анжела вирішила наступного дня знову поїхати до бабусі.

«Мотузок весь у вузликах… Ситуація з сестрою чоловіка дуже заплутана. І плутанина ця давно почалася. А Назар твій при повній пам’яті. Тільки правду говорити не хоче», — повідомила бабуся.

Минув час, Назара виписали з лікарні, аж раптом Анжелі зателефонувала Тая — секретарка чоловіка — і сказала, що має до неї важливу розмову. Жінка дуже здивувалась, але погодилась на зустріч. Секретарка повідомила, що в Назара є коханка, про яку вона знає, тож готова поділитися координатами. Після того, як відкрилася вся правда, Анжела розлучилася з чоловіком. До Ірини Назар так і не повернувся. Анжела ніяк не могла оговтатись від зради та лицемірства близьких людей.

Бабуся просить пам’ятати про прикмету: щоб стосунки з коханим чоловіком залишалися міцними, в жодному разі не можна дарувати йому годинник, адже це може призвести до розриву.

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