«Сліпа» 56 серія: Чому на весілля не можна одягати чужі прикраси

У новій серії серіалу «Сліпа» провидиця бабуся Люба допомогла дівчині віднайти своє щастя і зняти порчу на незаміжжя. А виною всьому виявилася коштовна прикраса. Більше — дізнайтеся в матеріалі.

Даша була шокована тим, що її наречений Денис відмовився одружуватися з нею. І це після двох років щасливого кохання! І найстрашніше, що у Даші це вже було друге весілля, яке зірвалося. П’ять років тому сталося те ж саме – наречений покинув Дашу. Дівчина була в розпачі і хотіла зрозуміти, чому їй так не щастить в особистому житті. З цим питанням вона вирушила до бабусі.

«Все знаю. Наречений твій сказав тобі “Ні”! А перший теж тебе покинув. Батько твій дуже хоче допомогти тобі. Він сказав, щоб ти зустрілась із його удовою, Валентиною. Вона повинна тобі розповісти щось важливе. Після зустрічі з нею зразу приходь до мене», — наказала провидиця.

Через колишніх батькових друзів Даша знайшла його другу дружину і призначила їй зустріч. Дівчина відверто розповіла Валентині про свою ситуацію з весіллям, про візит до бабусі, про її видіння і про слова покійного батька.

«Багато років тому ми з твоєю мамою були подругами. Я закохалася у твого батька і подарувала твоїй мамі найдорожче, що у мене було, – старовинну брошку з діамантами. Жанна прийняла цей подарунок, навіть не уявляючи його цінності. А вже через місяць твій батько кинув вас і прийшов до мене. Справа в тому, що на цю брошку, вірніше, на дорогоцінне каміння в ній, було пороблено. Моя знайома ворожка брошку цю заговорила на розлуку твоїх батьків», — зізналася жінка.

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Даша зрозуміла, що причина її негараздів може критися саме в цій брошці. Вона вирішила віднести цю прикрасу бабусі, щоб та подивилась на неї і порадила, що робити далі.

«Це не проста брошка, а річ-розлучниця. Це каміння розлучило твоїх батьків, а тепер і тебе з твоїми нареченими розлучає. Неподалік вашого будинку є парк. Знайди там перехрестя, людьми протоптане, і закопай брошку. Точнісінько посередині. Лише так вона втратить свої злі чари», — порадила бабуся Люба.

Після того, як Даша провела обряд і позбулась діамантів-розлучників, у її житті все налагодилось. Вона зустріла хорошого хлопця і вийшла за нього заміж. Жанна із нетерпінням чекає онуків. Бабуся каже: не можна на весілля одягати чужі прикраси з коштовним камінням, бо воно насичується сторонньою силою і здатне негативно впливати на долю нареченої ― може відібрати її щастя, навіть зруйнувати життя.

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