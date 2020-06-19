Провидиця бабуся Люба допомогла Ярославу вберегтися від обману, а також зберегти свою сім’ю. Виявилося, що винна в усьому жінка, яка сіла на їхнє з дружиною спальне ліжко. Більше — в матеріалі.

У будинку тиша. Ярослав відчиняє двері до спальні і застигає на порозі: навпроти дверей на подружньому ліжку сидить жінка у фартушку, тримає фото Ярослава та Юлі і протирає його ганчіркою. Коли чоловік побачив Ірину, він не повірив своїм очам, адже багато років вважав її померлою. Ба більше, з нею була пов’язана таємниця його минулого. Він не знав, чого чекати від Ірини. Почувши від приятеля про дар бабусі, чоловік вирішив звернутися до неї по пораду.

«Чую, тебе досі непокоїть та остання зустріч. Не дуже гарно ти повівся з Іриною, провину відчуваєш. Не дарма хвилюєшся. Не довіряй Ірині, бо від неї будуть біди. Зараз я тобі нічим не можу зарадити, але ти ще до мене прийдеш, коли настане час», — сказала провидиця.

Ярослав здогадувався, що Ірина прийшла в його родину не просто так. А коли він дізнався про її сина, почав прораховувати в голові дати останньої зустрічі з нею. За словами жінки з’ясувалося, що Роман — їхній із Ярославом син.

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Чоловік вирішив налагоджувати стосунки із сином, проте з дружиною Юлею взаємини істотно псувалися. Ярослав зрозумів, що його сімейне життя погіршилося з того часу, як з’явилася Ірина. Але й покинути її він не міг. Вона все ж таки була матір’ю його сина. Не знаючи, як вчинити, Ярослав знову поїхав до бабусі по пораду.

«А чого ти його сином називаєш? Нема в тебе сина. Запали цю свічку вдома, коли там будуть і Юля, й Ірина. Тоді ти дізнаєшся правду про всіх», — приголомшила чоловіка провидиця.

Вранці, коли Ірина прийшла до будинку, Ярослав запалив свічку. Як і казала бабуся, все подіяло. З’ясувалося, що Роман ― коханець Ірини, а не син. Бабуся нагадує: будьте обережні, пускаючи до спальні чужу людину. На подружньому ліжку ніхто не повинен сидіти, окрім господарів та їхніх дітей, інакше будуть зради.

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