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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 23 і 24 випуски від 20.06.2020

19.06.2020

20 червня о 9:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 23 і 24 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто зі знаменитостей скоїв злочини і яке покарання отримав за це. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 23 і 24 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Хто з селебріті попався на гачок аферистів? Неймовірні історії від Орнелли Мутті, Віктора Павлика, Ксенії Мішиної та інших.
  • Багаті теж плачуть: хто зі знаменитостей скоїв злочини і яке покарання отримав за це? Одкровення від Наталії Бочкарьової, Костянтина Меладзе, Гарві Вайнштейна та інших.

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