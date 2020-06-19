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«Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар

19.06.2020

Сьогодні, 19 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Пари вже трохи роззнайомилися, а значить, настав час перших побачень. Однак практично у всіх вони пройдуть провально. Чому Юля буде готова втекти від Романа, а Карина й зовсім засумнівається в Артемові? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

ндт

У третьому випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3 пари підуть на перші побачення. Проте вийде, як у тій приказці: перший млинець ― нанівець. Чому в усіх пар вийшли провальні побачення, і чи змогли молоді люди налагодити взаємини?

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У 3 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Які емоції відчує Інна, коли побачить, у яких умовах живе Ігор із сином?
  • Чому Юля негативно відреагує на побачення-сюрприз, яке їй влаштує Роман?
  • Чому вечірка Карини і Артема закінчиться грандіозною сваркою?
  • Які перші розбіжності виникнуть між Інною та Ігорем?
  • Як відреагує Інна на фанаток, якими оточений Ігор?
  • Чи вдасться Роману реабілітуватися за провальне побачення перед Юлею?
  • Чи відбудеться перша близькість між однією з пар на проєкті?

Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар

Наречена для тата 3 випуск 3 сезон: Перший млинець нанівець - провальні побачення пар. Чому Юля буде готова втекти від Роми, а Карина і зовсім засумнівається в Артемі? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря?

Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар

Наречена для тата 3 випуск 3 сезон: Перший млинець нанівець - провальні побачення пар. Чому Юля буде готова втекти від Роми, а Карина і зовсім засумнівається в Артемі? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря?

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