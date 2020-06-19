«Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар
19.06.2020
Сьогодні, 19 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Пари вже трохи роззнайомилися, а значить, настав час перших побачень. Однак практично у всіх вони пройдуть провально. Чому Юля буде готова втекти від Романа, а Карина й зовсім засумнівається в Артемові? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.
У третьому випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3 пари підуть на перші побачення. Проте вийде, як у тій приказці: перший млинець ― нанівець. Чому в усіх пар вийшли провальні побачення, і чи змогли молоді люди налагодити взаємини?
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У 3 випуску проєкту ви дізнаєтеся:
- Які емоції відчує Інна, коли побачить, у яких умовах живе Ігор із сином?
- Чому Юля негативно відреагує на побачення-сюрприз, яке їй влаштує Роман?
- Чому вечірка Карини і Артема закінчиться грандіозною сваркою?
- Які перші розбіжності виникнуть між Інною та Ігорем?
- Як відреагує Інна на фанаток, якими оточений Ігор?
- Чи вдасться Роману реабілітуватися за провальне побачення перед Юлею?
- Чи відбудеться перша близькість між однією з пар на проєкті?
Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар
Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар
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