Сьогодні, 19 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Пари вже трохи роззнайомилися, а значить, настав час перших побачень. Однак практично у всіх вони пройдуть провально. Чому Юля буде готова втекти від Романа, а Карина й зовсім засумнівається в Артемові? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

У третьому випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3 пари підуть на перші побачення. Проте вийде, як у тій приказці: перший млинець ― нанівець. Чому в усіх пар вийшли провальні побачення, і чи змогли молоді люди налагодити взаємини?

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У 3 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Які емоції відчує Інна, коли побачить, у яких умовах живе Ігор із сином?

Чому Юля негативно відреагує на побачення-сюрприз, яке їй влаштує Роман?

Чому вечірка Карини і Артема закінчиться грандіозною сваркою?

Які перші розбіжності виникнуть між Інною та Ігорем?

Як відреагує Інна на фанаток, якими оточений Ігор?

Чи вдасться Роману реабілітуватися за провальне побачення перед Юлею?

Чи відбудеться перша близькість між однією з пар на проєкті?

Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар Наречена для тата 3 випуск 3 сезон: Перший млинець нанівець - провальні побачення пар. Чому Юля буде готова втекти від Роми, а Карина і зовсім засумнівається в Артемі? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря?

Video: «Наречена для тата»-3: Перший млинець нанівець ― провальні побачення пар Наречена для тата 3 випуск 3 сезон: Перший млинець нанівець - провальні побачення пар. Чому Юля буде готова втекти від Роми, а Карина і зовсім засумнівається в Артемі? І як Інна відреагує на фанаток Ігоря?

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