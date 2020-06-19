Уже восени глядачі побачать перше романтичне реаліті на телеканалі СТБ, в якому вибирати свою другу половинку буде жінка. Проєкт «Холостячка» з головною героїнею Ксенією Мішиною не залишить нікого байдужим. Емоції, сміх, пристрасть, хвилювання, почуття і головне — кохання! Все це про майбутнє реаліті «Холостячка»!

Ксенія Мішина — успішна і талановита актриса театру і кіно, головна антагоністка легендарної костюмованої драми «Кріпосна», переможниця танцювального шоу і передовсім — любляча мама. Відтепер вона офіційно Холостячка, яка готова зустріти своє кохання.

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Виховуючи сина Платона, актриса завжди пам’ятає про головне — сімейні цінності. Та в житті Ксенії були стосунки, в яких чоловік не зміг зберегти сім’ю і відповідальність.

«Ми розійшлися з ним, коли я була на сьомому чи восьмому місяці вагітності. За вісім років Платон мене жодного разу не запитав, де і хто його тато. Я навіть не знаю, чому. Мені здається, він просто все розуміє, він усе знає», — розповіла Ксенія про батька своєї дитини.

Якщо ви готові поборотися за серце Ксенії Мішиної і відкритися справжнім почуттям — заповнюйте анкету ТУТ!

«Я сотні разів промовляла фразу: “Я кохаю тебе”, граючи ролі на знімальних майданчиках. А тепер мені хочеться сказати її в житті, по-справжньому. Своєму коханому і єдиному чоловікові. Прямо в очі. Я вірю, що це станеться», — підсумувала Холостячка.

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