Гороскоп на 20 червня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути обережнішим, а хто має присвятити день спокою і медитації? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день. Однак все ж можливі дрібні неприємності й негаразди. Намагайтеся не звертати уваги на це, і тоді все пройде добре.

Телець

Чудовий день для того, щоб почати ремонт або просто трохи освіжити інтер’єр. Якщо фінанси не дають змоги здійснити глобальні зміни, можна просто купити нову вазу або чашку.

Близнюки

Сьогодні вам не вдасться нічого зробити з того, що ви собі запланували. Проте не варто засмучуватися, адже зміни, які від вас ніяк не залежать, підуть вам тільки на користь.

Рак

Критичний день. Сьогодні вам треба витратити всі сили на те, щоб вирішити купу проблем. До вечора ви відчуєте сильну втому. Знайдіть розраду в близькій людині.

Лев

Сьогодні вам не варто зосереджуватися на роботі і вдосконаленні своїх професійних навичок. Краще відпочиньте і проведіть приємний вечір у колі дорогих людей.

Діва

Небезпечний день. Ви можете потрапити під вплив поганих людей. Завжди думайте своєю головою. Не забувайте про наслідки.

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Терези

Прекрасний день, який обіцяє несподівані фінансові надходження. Можете побалувати себе приємною покупкою. Тільки не витрачайте відразу всі гроші.

Скорпіон

Небезпечний день. Сьогодні не варто укладати важливі угоди і спілкуватися з начальством. Час краще витратити на саморозвиток і медитацію.

Стрілець

Сьогодні вас легко ввести в оману. Ви занадто довірливі. Намагайтеся пропускати половину всього, що почуєте, повз вуха. А ще краще проведіть день на самоті.

Козеріг

Непростий день. На вашому порозі можуть з’явитися несподівані гості, які принесуть погані звістки. Намагайтеся не панікувати і думати з холодною головою. І, головне, пам’ятайте: все можна владнати.

Водолій

Абсолютно рівний день. Нічого грандіозного не трапиться. Однак не варто засмучуватися. Іноді такі дні мають бути. Так що чекайте нових пригод. Але тільки завтра.

Риби

Сьогодні вас легко обдурити. Так що намагайтеся не спілкуватися з незнайомцями. Відкладіть важливі фінансові операції на інший день. І великих покупок також не робіть.

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