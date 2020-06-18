Запечена курка: покроковий рецепт

Запечена курка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування запеченої курки читайте в матеріалі. ⠀

Сіль і перець за смаком

1 лимон, тонко нарізаний (як для чаю)

Нагрійте духовку до 200 градусів.

Покладіть у форму для запікання пергамент.

Змішайте оливкову олію, всі приправи і лимонний сік (крім нарізаного лимону).

Змішайте у великій мисці курятину з сумішшю. Посоліть і поперчіть за смаком.

Викладіть курятину шкіркою вгору разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху.

Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилин.

Відкрийте, обережно перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте без фольги ще на 25―30 хвилин у духовку.