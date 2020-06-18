Суп-пюре із кабачків: рецепт приготування від Юрія Негрича
18.06.2020
Суп-пюре з кабачків – неймовірно смачна та ніжна літня страва, яка сподобається всім членам сім’ї. Вона дуже проста у приготуванні та потребує бюджетного набору продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Пропонуємо вашій увазі рецепт супу-пюре з кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.
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Інгредієнти:
- молоді кабачки – 4 шт.
- картопля – 2 шт.
- морква – 2 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- часник – 2 зубчики
- олія – 2 ст. л.
- вершки 20% – 200 мл
- курячий бульйон – 1 л
- грінки – 10 шт.
- сіль – за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування:
- Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.
- Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.
- Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
- Розігрійте вершки.
- Злийте бульйон в окрему ємність.
- Збийте овочі блендером до стану пюре.
- Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
- Прогрійте суп, постійно помішуючи.
- Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
- Підсмажте грінки на сухій сковороді.
- Подавайте суп із грінками.
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