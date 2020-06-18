Суп-пюре з кабачків – неймовірно смачна та ніжна літня страва, яка сподобається всім членам сім’ї. Вона дуже проста у приготуванні та потребує бюджетного набору продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Пропонуємо вашій увазі рецепт супу-пюре з кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

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Інгредієнти:

молоді кабачки – 4 шт.

картопля – 2 шт.

морква – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 2 зубчики

олія – 2 ст. л.

вершки 20% – 200 мл

курячий бульйон – 1 л

грінки – 10 шт.

сіль – за смаком

перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування:

Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею. Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності. Розігрійте вершки. Злийте бульйон в окрему ємність. Збийте овочі блендером до стану пюре. Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію. Прогрійте суп, постійно помішуючи. Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися. Підсмажте грінки на сухій сковороді. Подавайте суп із грінками.

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