Початок літа буде прохолодним. Проте це не означає, що не можна працювати на городі чи в саду. Саме зараз треба багато часу витрачати на турботу про рослини та дерева. Які дні у червні 2020 року будуть найсприятливішими для роботи на городі, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Ольга Калинова.

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Червень припадає на межу весняного та літнього сезонів і поєднує в собі погодні особливості цих двох пір року. Тож і роботи на городі та в саду в цей період — як весняні, так і літні.

Цього року ночі у травні були дуже холодними, і городні рослини не набрали достатньої сили, особливо теплолюбні огірки й баштанні культури. У червні ночі значно тепліші, і ще не пізно посіяти нову порцію. І взагалі, якщо ви не встигли чогось посадити навесні, червень дасть вам ще один шанс. Також підсійте петрушку, кріп, базилік, кінзу, — коли відійде зелень, посаджена у травні, нова якраз поспіє до столу. У вашій теплиці ще залишилася розсада? Не зволікайте — до середини місяця її треба висадити у відкритий ґрунт.

Та пам’ятаємо, що робити все це треба, орієнтуючись на фази Місяця. Вони впливають як на коріння рослин, так і на надземну частину. Посадка рослин у певний місячний день може прискорити їх зростання, вплинути на плоди. Але 5 червня (Місяць у повні) та 21 червня (Молодик) від посіву, пересадки й розпушування необхідно утриматися, бо це може призвести до пошкодження культур, уповільнення росту, загнивання.

1—4 червня (зростаючий Місяць) — сприятливі дні для висаджування помідорів, перцю, баклажанів, спаржі. Сійте капусту різних видів, горох, квасолю, огірки, кабачки й патисони, кавуни, гарбузи та дині, листкові салати, щавель, шпинат, цибулю шніт, зелень. Садіть квіти. Не рекомендується прищеплення та обприскування хімікатами.

6—8 червня (і далі — старий Місяць) — вдалий час для посіву моркви й буряків для зимового споживання. Не рекомендується обрізка та пасинкування. Можна підживлювати рослини органікою, боротися з бур’янами та шкідниками. Можна садити плодові дерева та кущі. Але 7 червня — в День Святої Трійці — взагалі не можна працювати на городі чи в саду.

9—11 червня — у ці дні варто займатися пасинкуванням, підгортанням, прополюванням, обробкою ґрунту. Подбайте про черешню й вишню — захистіть дерева від пташок. Можна косити газон. Але не варто садити, пересаджувати та підживлювати рослини.

12—13 червня — сприятливі умови для посіву пізніх сортів білокачанної капусти. Гарні дні для посадки будь-яких квітів та винограду. Полив — помірний. Не рекомендується обрізати дерева та обробляти рослини хімічними препаратами.

14—16 червня — час боротися зі шкідниками й хворобами рослин, розпушувати ґрунт. Однак не варто садити, пересаджувати, формувати, пасинкувати та підживлювати культури.

17—19 червня — сприятливі дні для літньої посадки моркви, буряків, картоплі, редьки, кореневої петрушки. Також можна садити розсаду квітів: бегоній, амаранту, айстр і жоржин; сіяти волошку, календулу, левкой, матіолу. Не рекомендується пересадка рослин.

20—22 червня (Молодик) — у ці дні рослини турбувати не варто.

23—26 червня (і далі — зростаючий Місяць) — чудові дні для посадки. Сійте ріпу, дайкон, качанні салати типу ромен, гірчицю, шпинат і зелень. Не рекомендується обробка хімікатами.

27—30 червня — у ці дні варто пасинкувати томати і підгортати картоплю. Але ще можна садити літню картопельку. Сійте кріп, селеру, фенхель на насіння. Не варто сіяти салат — піде у цвіт. Можна садити і щеплювати плодові дерева.

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