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Календар садівника-городника на червень 2020 від Ольги Калинової

18.06.2020

Початок літа буде прохолодним. Проте це не означає, що не можна працювати на городі чи в саду. Саме зараз треба багато часу витрачати на турботу про рослини та дерева. Які дні у червні 2020 року будуть найсприятливішими для роботи на городі, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Ольга Калинова.

календарь огорродника

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Червень припадає на межу весняного та літнього сезонів і поєднує в собі погодні особливості цих двох пір року. Тож і роботи на городі та в саду в цей період як весняні, так і літні.

Цього року ночі у травні були дуже холодними, і городні рослини не набрали достатньої сили, особливо теплолюбні огірки й баштанні культури. У червні ночі значно тепліші, і ще не пізно посіяти нову порцію. І взагалі, якщо ви не встигли чогось посадити навесні, червень дасть вам ще один шанс. Також підсійте петрушку, кріп, базилік, кінзу, коли відійде зелень, посаджена у травні, нова якраз поспіє до столу. У вашій теплиці ще залишилася розсада? Не зволікайте до середини місяця її треба висадити у відкритий ґрунт.

Та пам’ятаємо, що робити все це треба, орієнтуючись на фази Місяця. Вони впливають як на коріння рослин, так і на надземну частину. Посадка рослин у певний місячний день може прискорити їх зростання, вплинути на плоди. Але 5 червня (Місяць у повні) та 21 червня (Молодик) від посіву, пересадки й розпушування необхідно утриматися, бо це може призвести до пошкодження культур, уповільнення росту, загнивання.

14 червня (зростаючий Місяць) сприятливі дні для висаджування помідорів, перцю, баклажанів, спаржі. Сійте капусту різних видів, горох, квасолю, огірки, кабачки й патисони, кавуни, гарбузи та дині, листкові салати, щавель, шпинат, цибулю шніт, зелень. Садіть квіти. Не рекомендується прищеплення та обприскування хімікатами.

68 червня (і далі старий Місяць) вдалий час для посіву моркви й буряків для зимового споживання. Не рекомендується обрізка та пасинкування. Можна підживлювати рослини органікою, боротися з бур’янами та шкідниками. Можна садити плодові дерева та кущі. Але 7 червня —  в День Святої Трійці взагалі не можна працювати на городі чи в саду.

911 червня у ці дні варто займатися пасинкуванням, підгортанням, прополюванням, обробкою ґрунту. Подбайте про черешню й вишню захистіть дерева від пташок. Можна косити газон. Але не варто садити, пересаджувати та підживлювати рослини.

1213 червня сприятливі умови для посіву пізніх сортів білокачанної капусти. Гарні дні для посадки будь-яких квітів та винограду. Полив помірний. Не рекомендується обрізати дерева та обробляти рослини хімічними препаратами.

календарь огородника

1416 червня час боротися зі шкідниками й хворобами рослин, розпушувати ґрунт. Однак не варто садити, пересаджувати, формувати, пасинкувати та підживлювати культури. 

1719 червня сприятливі дні для літньої посадки моркви, буряків, картоплі, редьки, кореневої петрушки. Також можна садити розсаду квітів: бегоній, амаранту, айстр і жоржин; сіяти волошку, календулу, левкой, матіолу. Не рекомендується пересадка рослин.

2022 червня (Молодик) у ці дні рослини турбувати не варто.

2326 червня (і далі зростаючий Місяць) чудові дні для посадки. Сійте ріпу, дайкон, качанні салати типу ромен, гірчицю, шпинат і зелень. Не рекомендується обробка хімікатами.

2730 червня у ці дні варто пасинкувати томати і підгортати картоплю. Але ще можна садити літню картопельку. Сійте кріп, селеру, фенхель на насіння. Не варто сіяти салат піде у цвіт. Можна садити і щеплювати плодові дерева. 

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