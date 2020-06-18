Гороскоп на 19 червня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто поберегти свої емоції, а хто повинен задуматися над своєю поведінкою? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день для подорожей. І нехай літати ще можна не скрізь, зате в нашій країні дуже багато прекрасних місць, які можна відвідати.

Телець

Сьогодні ви загрузнете в домашніх клопотах. Імовірно, цілий день ви проведете в кухні або влаштуєте генеральне прибирання.

Близнюки

Чудовий день для вирішення ділових питань і здійснення важливих переговорів. Ви можете набагато більше, ніж думаєте. Головне — повірити в себе.

Рак

День рішучих дій. Щоб досягти успіху, вам не вистачає наполегливості. Заважає лінь. Тому пишіть план дій і чітко його дотримуйтеся.

Лев

День нестандартний. Ви зможете знайти в собі сили для рутинної роботи. Однак ближче до вечора ваша енергія вичерпається і вам захочеться просто відпочити.

Діва

Вдалий день. Сьогодні всі справи, за які ви візьметеся, матимуть позитивний результат. Однак не варто кидатися у вир з головою. Ідіть до мети плавно.

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Терези

День осягнення нових істин, проявів творчого потенціалу. Можливе нове знайомство, яке згодом переросте в серйозні стосунки.

Скорпіон

День роздумів над помилками минулого. Настав час подумати і зробити висновки. А ще сьогодні чудовий день для того, щоб скласти план на майбутнє.

Стрілець

Не варто поспішати і починати нові справи. Цілком імовірно, що їх результат буде невдалим. Так що побережіть сили і дочекайтеся кращого часу.

Козеріг

Неоднозначний день. Ви можете познайомитися з приємною людиною, яка в майбутньому зіграє у вашому житті важливу роль.

Водолій

День прощення. Вам варто задуматися про те, скільки людей ви відсіяли від себе через свій поганий характер. Постарайтеся не гарячкувати і дайте людям шанс.

Риби

Присвятіть день вирішенню важливих питань і завдань, які давно потребують вашого втручання. А от увечері можна трохи розслабитися, випити вина і подивитися хороший фільм.

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