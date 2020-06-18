Домашній лимонад з апельсинів: рецепт приготування від Шеви Дімарика
18.06.2020
Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт найсмачнішого лимонаду з апельсинів.
Інгредієнти:
- апельсини – 1,5 кг
- лимони – 4 шт.
- газована мінеральна вода – 7 скл.
- мед – 1,4 скл.
- гілочки м’яти – 4 шт.
- кубики льоду
Приготування:
- Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і вичавити сік.
- Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину.
- Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик із соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.
Смачного!
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