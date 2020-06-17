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«Сліпа»: чим зацікавлять нові серії від 19.06.2020

17.06.2020

Нові серії серіалу, заснованого на реальних подіях, глядачі побачать уже цієї п’ятниці. Провидиця бабуся Люба допоможе пролити світло на всі таємниці і дивні історії, які відбуваються в житті нових героїв. Не пропустіть 19 червня на телеканалі СТБ!

У 55 серії серіалу «Сліпа» про допомогу проситиме Ярослав. Коли чоловік побачив Ірину, він не повірив своїм очам, адже багато років вважав її померлою. А ще поява жінки дуже турбувала Ярослава тим, що з нею була пов’язана таємниця його минулого. Він не знав, чого очікувати від Ірини. Почувши від приятеля про дар бабусі Люби, чоловік вирішив звернутися до неї по пораду.

 У 56 серії серіалу «Сліпа» Даша була шокована тим, що її наречений Денис відмовився одружитися з нею. І це після двох років щасливого кохання! І найстрашніше, що в Даші це вже друге весілля, яке зірвалося. П’ять років тому сталося те ж саме — наречений покинув Дашу. Дівчина була в розпачі і хотіла зрозуміти, чому їй так не щастить в особистому житті. З цим питанням вона вирушила до сліпої провидиці баби Люби.

 У 57 серії серіалу «Сліпа» Анжела дуже хвилювалася за свого чоловіка, який потрапив в аварію. Лікарі не давали ніяких гарантій. Тому жінка пішла до бабусі Люби. Вона хотіла дізнатися, чим можна допомогти коханому, який напередодні свого Дня Народження ледь не загинув.

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