Нові серії серіалу, заснованого на реальних подіях, глядачі побачать уже цієї п’ятниці. Провидиця бабуся Люба допоможе пролити світло на всі таємниці і дивні історії, які відбуваються в житті нових героїв. Не пропустіть 19 червня на телеканалі СТБ!

У 55 серії серіалу «Сліпа» про допомогу проситиме Ярослав. Коли чоловік побачив Ірину, він не повірив своїм очам, адже багато років вважав її померлою. А ще поява жінки дуже турбувала Ярослава тим, що з нею була пов’язана таємниця його минулого. Він не знав, чого очікувати від Ірини. Почувши від приятеля про дар бабусі Люби, чоловік вирішив звернутися до неї по пораду.

У 56 серії серіалу «Сліпа» Даша була шокована тим, що її наречений Денис відмовився одружитися з нею. І це після двох років щасливого кохання! І найстрашніше, що в Даші це вже друге весілля, яке зірвалося. П’ять років тому сталося те ж саме — наречений покинув Дашу. Дівчина була в розпачі і хотіла зрозуміти, чому їй так не щастить в особистому житті. З цим питанням вона вирушила до сліпої провидиці баби Люби.

У 57 серії серіалу «Сліпа» Анжела дуже хвилювалася за свого чоловіка, який потрапив в аварію. Лікарі не давали ніяких гарантій. Тому жінка пішла до бабусі Люби. Вона хотіла дізнатися, чим можна допомогти коханому, який напередодні свого Дня Народження ледь не загинув.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ