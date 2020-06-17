Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Хто став новим Холостяком 25 сезону «The Bachelor» в Америці

17.06.2020

Проєкт «The Bachelor» в Америці затвердив зйомки і головного героя 25-го сезону! Прем’єра відбудеться в січні 2021 року традиційно на каналі ABC. Новим Холостяком став Мет Джеймс — 28-річний брокер з нерухомості. Детальніше — в матеріалі.

Більше на тему: Оскароносиця, Міс США і адвокат року: успішні учасниці проєкту «Холостяк» з усього світу

Відмінні сімейні цінності, успішна кар’єра і неймовірна підтримка в соціальних мережах, — так представили нового головного героя романтичного реаліті «The Bachelor». Сам же Холостяк зазначив, що візьме на себе роль лідера любовної історії.

Мет Джеймс народився в Північній Кароліні, закінчив університет Вейк-Фореста, спеціалізується в галузі економіки. Його любов до їжі і творчості привели до того, що він створив організацію, яка покликана знаходити творчі способи залучення дітей з малозабезпечених громад Нью-Йорка в різні види діяльності і розвивати їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Тим часом стартував кастинг на 11 сезон реаліті «Холостяк» в Україні! Анкету можна заповнити ТУТ!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить