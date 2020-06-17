Гурт Cloudless запускає проєкт «Голос для Cloudless»

Учасники цьогорічного нацвідбору на Євробачення поп-рок гурт Cloudless уже втретє шукають вокаліста. Нове обличчя та голос гурту відбиратимуть на платформах радіостанції Київ FM за допомогою фанатських голосів та рішення самих музикантів.

Cloudless яскраво вибухнули своїм хітом «Drown Me Down» на цьогорічному відборі на Євробачення, задля участі в якому гурт запросив харизматичного Юру Каналоша з шоу «Х-Фактор». Після нацвідбору були заплановані тур і сольний концерт у Caribbean Club, проте карантин змінив плани хлопців, а разом з тим і співпрацю з солістом.

За три роки існування гурт випустив два повноцінні альбоми, записані на студії Revet Sound, кілька кліпів та лірик-відео, прозвучав саундтреками в проєктах «Хата на тата», «Холостяк», «Зважені та щасливі». Їхні пісні лунають на топових радіостанціях, потрапляють у чарти і шазамляться з різних країн світу. Працездатність і запал хлопців вражають!

Cloudless звертаються до потенційного вокаліста: «Якщо ти маєш нестримне бажання, ти з Києва або готовий переїхати, обожнюєш співати, прагнеш писати нову музику, маєш професійні здібності або велике бажання розвиватися, любиш працювати в команді та досягати результату, маєш прогресивні погляди на світ, а в тобі самому переважають позитивні якості, запиши демо на одну з наших пісень: https://cutt.ly/vy516DM та надішли на пошту: voice4cloudless@gmail.com».

Прийом заявок відкритий до 11 липня. Щосуботи о 16:00 у чарті «Київ топ-20» на хвилі 98 FM будуть оголошувати найкращий голос чи голоси тижня. Фінал відбудеться 18 липня.

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