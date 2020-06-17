Гороскоп на 18 червня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно зосередитися на підвищенні кваліфікації, а хто має відпочити? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні Овнам варто віддати всі свої сили роботі. Якщо ви встигнете підтягнути всі хвости, то будете дуже задоволені ввечері.

Телець

Є ймовірність зробити непередбачені покупки. Однак не варто дуже перейматися через це: покупка буде вельми вдалою і потрібною.

Близнюки

У вас у голові вирує безліч ідей. Що ж, зірки радять негайно братися за виконання задуманого. Удача на вашому боці.

Рак

Присвятіть день роздумам. Вам захочеться поговорити з близькою людиною, поділитися з нею своїми планами на майбутнє. Можливо, ви зміните свої пріоритети.

Лев

Прекрасний день для романтичних прогулянок і побачень. Вам давно пора освіжити свої почуття. Так що неспішна вечірня прогулянка — те, що вам потрібно.

Діва

Сьогодні краще не починати нових справ. Можливі проблеми з нерухомістю та фінансами. Так що зірки радять прикинутися мертвим і не висовуватися.

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Терези

Не варто планувати важливих зустрічей і тим більше не треба підписувати жодних документів. Вечір проведіть з близькою людиною.

Скорпіон

Сьогодні ви будете сяяти яскравіше сонця. Представники протилежної статі так і прагнуть заволодіти вашим серцем. Що ж, дайте їм таку можливість.

Стрілець

День вдалий для відвідування держустанов. Усі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть ввічливими і дадуть корисні консультації.

Козеріг

Ви повністю поглинені новими почуттями. Це прекрасно. Коли ще, як не влітку, можна з головою віддатися почуттям і пристрасті. Тільки пам’ятайте про безпеку.

Водолій

Чудовий день для того, щоб навчитися чогось нового. Є велика ймовірність отримати знижку на цікавий майстер-клас. Не пропустіть шанс стати кращим.

Риби

Рибам сьогодні корисно зосередитися на духовних питаннях. Зірки рекомендують добре виспатися, більше відпочивати і нікуди не поспішати. Інакше є шанс упасти від виснаження.

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