Жан-Клод Ван Дам чи переможниця «Холостяк»-10 Даша: шпагат неминучий
16.06.2020
Переможниця 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк»-10Даша продовжує дивувати шанувальників своєї розтяжкою. Незважаючи на те, що залишитися разом з Максом Михайлюком дівчині не вдалося, у неї вийшло запустити масовий флешмоб і спонукати дівчат прагнути сісти на шпагат. Сама ж обраниця Холостяка 10-го сезону продемонструвала знаменитий шпагат між двома люксовими авто. Фото — в матеріалі.
Під час фінального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» Даша зізналася, що знайшла своє покликання. Відтепер вона допомагає дівчатам стати володарками гарної розтяжки. Юнацтво в спортивному інтернаті, нескінченні олімпіади і тренування кілька разів на день дали свої плоди.