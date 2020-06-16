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Жан-Клод Ван Дам чи переможниця «Холостяк»-10 Даша: шпагат неминучий

16.06.2020

Переможниця 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк»-10 Даша  продовжує дивувати шанувальників своєї розтяжкою. Незважаючи на те, що залишитися разом з Максом Михайлюком дівчині не вдалося, у неї вийшло запустити масовий флешмоб і спонукати дівчат прагнути сісти на шпагат. Сама ж обраниця Холостяка 10-го сезону продемонструвала знаменитий шпагат між двома люксовими авто. Фото — в матеріалі.

Під час фінального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» Даша зізналася, що знайшла своє покликання. Відтепер вона допомагає дівчатам стати володарками гарної розтяжки. Юнацтво в спортивному інтернаті, нескінченні олімпіади і тренування кілька разів на день дали свої плоди.

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Шанувальники моментально засипали дівчину компліментами, порівнюючи її з Жаном-Клодом Ван Дамом.

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