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Котлети з коропа: рецепт від Володимира Ярославського

16.06.2020

Якщо ви давно хотіли побалувати себе та своїх рідних незвичною стравою,   вихід є! Секрет приготування смачних котлет з коропа нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • 820 г філе коропа
  • 90 г смаженої цибулі
  • 80 г білого хліба 
  • 60 г молока або вершків (10%)
  • 1 яйце

Спосіб приготування:

  1. Філе коропа пропустити через м’ясорубку.
  2. Додати смажену цибулю, хліб, замочений у молоці або вершках, і ще двічі пропустити через дрібну решітку.
  3. Додати яйце, сіль і перець за смаком і добре вимішати.
  4. Сформувати «бургери», обсмажити. А ще можна заморозити, потім дістати і через кілька годин ще трохи підмороженими обсмажити ― тут вже з борошном краще, після чого довести до готовності ще 5―7 хвилин у духовці.

Смачного!

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