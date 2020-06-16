Гороскоп на 17 червня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому потрібно проявити терпіння, а хто має почекати деякий час? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Небезпечний день. Будьте дуже уважні на дорозі. Відмовтеся від поїздок. Краще проведіть час зі своєю другою половинкою.

Телець

Вам варто провести свій вільний час на свіжому повітрі. Погуляйте по місту, підіть у ті місця, де ви ще не були. Відпочиньте. Вам корисно.

Близнюки

Вам варто зосередитися на нових планах і спробувати їх втілити в реальність. Не бійтеся, що не вийде. Бійтеся, що не спробуєте.

Рак

Цілком нормальний день. Намагайтеся більше часу проводити з сім’єю. Можна ввечері подивитися хороший фільм і замовити піцу. Це вас об’єднає.

Лев

Після непростого періоду ваше життя має налагодитися. Головне ― не поспішайте. Все прийде тоді, коли потрібно. Не метушіться, а просто спробуйте відпочити.

Діва

Сприятливий день для вивчення чогось нового. Чудова можливість прочитати ту книгу, про яку ви давно чули. Можливо, вам варто записатися на курси.

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Терези

Несприятливий день. Не варто звертатися до начальства по допомогу. Вам не допоможуть, до того ж ви сильно розсердите керівництво.

Скорпіон

Прекрасний день для творчих людей. Можливо, ви створите шедевр. Якщо бажання малювати або шити немає, можна просто помедитувати.

Стрілець

Сьогодні вам варто присвятити день прибиранню. Викиньте старий мотлох: користі від нього жодної, тільки місце займає. Приготуйтеся до нового позитивного етапу в житті.

Козеріг

Вам варто пробачити своїм давнім ворогам. Те, що було 10 років тому, вже не має жодного значення. Подумайте: може, варто закопати сокиру війни і викурити люльку миру?

Водолій

Несприятливий день для навчання та початку нової справи. Ймовірно, ви втратите частину капіталу або не отримаєте тих грошей, на які розраховували.

Риби

Можуть виникнути дрібні неприємності на роботі. Ваші ідеї начальство не тільки не оцінить, але й подумає, що у вас проблеми з головою. Краще почекайте. А зараз просто мовчки працюйте і не виділяйтеся.

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