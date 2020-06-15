СТБ розпочав зйомки авантюрної мелодрами Тетяни Гнєдаш

У Києві стартували зйомки багатосерійної авантюрної мелодрами з робочою назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ролях знімаються актори, які вже встигли полюбитися глядачам СТБ: Даша Легейда, Катерина Тишкевич і Катерина Варченко. Виробництво — Art Forms production на замовлення телеканалу СТБ. Прем’єра серіалу в ефірі СТБ відбудеться восени.

«Наш проєкт, звичайно ж, про кохання, але головний меседж — це сила людського духу і прийняття умов життя. Героїня потрапляє у неймовірно складні ситуації, але за будь-яких обставин вона залишається дуже пристрасною до життя і до навколишнього світу», — зазначає режисер Дмитро Гольдман.

За сюжетом, юна Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Всі докази проти неї, дівчині загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і непутяща мати не дають ніякої надії на допомогу тямущих адвокатів. Але справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається несподіваного почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести цю справу і самоусувається від проблем Даші. Дівчина має відбути 10 років ув’язнення. Через деякий час Андрій намагається все виправити, але Даша вже викреслила його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще — за щастя з чоловіком, який їй зовсім не підходить, — слідчим Андрієм Потапенком.

Зйомки мелодрами відбуваються в Києві і триватимуть до середини жовтня. На зйомках дотримуються всіх заходів безпеки, запроваджених на період карантину: температурний скринінг, масково-рукавичковий режим, наявність антисептиків, обмеження за кількістю людей на майданчику.

Режисер: Дмитро Гольдман

Головний автор: Тетяна Гнєдаш

У ролях: Юрій Феліпенко, Анна Сердюк, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Даша Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак, Катерина Тишкевич, Катерина Варченко та ін.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ