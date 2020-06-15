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«Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 1 та 2 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ

15.06.2020

Сьогодні в ефірі СТБ відбудеться показ 12-серійного детективного серіалу з елементами містики «Та, що бачить завтра». За сюжетом Анна з дитинства мала дар передбачення, але з віком він зник. Через двадцять років Анна раптово «побачила» загибель нареченого. І тепер за допомогою дару вона за 12 днів повинна врятувати коханого, але сама ж потрапляє у пастку. Що чекає глядачів у 1 та 2 серіях?

смотрящая вдаль 1 серия

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У 1 та 2 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

  • Хто спробує вбити Олександра, нареченого головної героїні серіалу Анни?
  • Як минуле Олександра пов’язане з навислою над ним небезпекою?
  • На яку авантюру заради порятунку коханого наважиться Анна?
  • Хто допоможе Анні «побачити» нові деталі злощасного дня?
  • Чи зможе Олександр втекти від оперативників?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 1 та 2 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ

Та, що бачить завтра - 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 15.06.2020. Про що сюжет 1 і 2 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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