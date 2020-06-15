Сангрія — іспанський охолоджуючий напій, рецепт якого народився більше чотирьох століть назад. Традиційно вважається, що для приготування напою потрібно використовувати червоне вино та фрукти. Але учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик знає цікаві рецепти сангрії.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Нарізати фрукти на шматочки, засипати їх цукром і залити бренді або віскі. Поставити суміш в холодильник на 12 годин.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Перед подачею перемішати і додати лід.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Додати вино та лимонад. Потім акуратно перемішати і розлити по келихах.

Додати цукор і апельсиновий лікер. Перемішати, залишити суміш на 30 хвилин.

М’якоть кавуна та лайм порізати на тонкі шматочки, перекласти в графин.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Перелити у склянки і додати лід.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Поставити у холодильник мінімум на 2 год.

Скласти всі інгредієнти в глек. Залити їх вином, додати лікер та накрити плівкою.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Перелити у келих, на 3/4 наповнений льодом.

Змішати вино і лікери, додати по часточці кожного фрукта.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Насипати цукор в ківш і влити туди 300 мл води.

Зняти цедру з лимона і апельсина, додати її в воду. Поставити на невеликий вогонь та довести до кипіння. Потім збільшити вогонь і кип’ятити п’ять хвилин.

Перелити суміш в глечик, заховати в холодильник до наступного дня.

Персики розрізати навпіл. Видалити кісточки з вишень та персиків. Нарізати м’якоть фруктів і ягід часточками. Помістити все в контейнер і поставити в холодильник.

Додати в сироп вино та бренді.