Головний герой 9-го сезону романтичного проєкту «Холостяк» — Нікіта Добринін — поділився головними секретами успішних стосунків. 20 травня 2020 року теле- і радіоведучий та його обраниця Даша Квіткова одружилися. А український проєкт став третім з 29 країн, що адаптують формат «Холостяк», пара якого стала чоловіком і дружиною! Нікіта Добринін поділився головними факторами, які впливають на побудову успішних взаємин. Більше — в матеріалі.

«Знайти другу половину не так складно. Побудувати здорові стосунки — ось це завдання точно не з легких», — зазначає теле- і радіоведучий.

На думку Нікіти, існують кілька важливих аспектів взаємин двох людей, які здатні зробити їх щасливими і легкими.

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Відкрито висловлювати свою думку

Я не вірю, що є пари, які ніколи не сваряться. Якщо дві людини справді цінують і кохають одне одного, вони не побояться висловити свою точку зору стосовно будь-якої ситуації.

Намагатися покращувати ваш інтим

Здорові стосунки — це коли ти думаєш не тільки про свій комфорт, а й про комфорт свого партнера. Якщо можеш відкрито поговорити про те, що тебе не влаштовує в сексі або що подобається, можу тебе привітати: зі стосунками все ок.

Не соромитися одне одного

Я не про те, що ти можеш виставляти сотні голих фото з партнером в інсті. Є важливіші моменти: наприклад, знайомство своєї половини з твоїми друзями, батьками, якщо ваші стосунки тривають уже досить довго.

Знати про минуле одне одного, але не намагатися пригадати його в зручній ситуації

Добре, коли ти знаєш про те, скільки в кожного з вас було колишніх, яким було ваше дитинство, які події вплинули на ваше життя. Кайф, якщо у вас немає одне від одного секретів. Нехай навіть починання твоєї дівчини здаються тобі несерйозними або нецікавими (тільки тобі) — постарайся надати коханій людині підтримку. Це суперважливо.

Будувати спільні плани

Ніхто не змушує тебе вже зараз присягатися у вічному коханні і планувати, скільки у вас буде дітей після весілля. Але хоча б на найближче майбутнє плани повинні бути: куди ви поїдете влітку, де проведете вихідні або чим будете займатися сьогодні ввечері.

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