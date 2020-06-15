Микита Алімов про те, чи пішов він з ресторану Володимира Ярославського і чи почав працювати з Ектором

Талановитий і креативний Микита Алімов став улюбленцем журі на «МастерШеф. Професіонали»-2. Він зумів не тільки закохати в себе наставників і телеглядачів, а й дістатися до десятки кращих. Що ж відчув Микита після виходу з проєкту і що йому сказав після участі в шоу бос Володимир Ярославський? Дізнайтеся просто зараз!

Що ви відчули, коли залишали кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Передовсім я відчув ефект несподіванки. Я дуже хотів пройти далі! Мене постійно мучило запитання: як так ― на конкурсі з професіоналами мені дісталася мікрохвильовка, з якою я ніколи не працював. Це для мене була доленосна битва!

Чи виправдалися ваші очікування від участі в кулінарному шоу?

Так, у мене повністю змінилася картинка! Адже коли ти сидиш на дивані по той бік екрану, тобі здається, ніби люди прийшли подуріти, і ти б зміг зробити набагато краще. А потім ти потрапляєш туди і розумієш, що немає жодного сценарію, є круті хлопці поряд з тобою, і далі йде тільки творчість і мистецтво. Мені це дуже сподобалося! Круті були учасники!

А як вплинула на ваше життя участь у «МастерШеф. Професіонали»-2?

Поки що це складно оцінити, потрібно ще трохи часу зачекати, але впізнаваність є, звичайно! Дуже приємно, що з’явилися контакти, з якими ти можеш попрацювати. Можеш спілкуватися з хлопцями з інших регіонів і дізнаватися їхні рецептури, кухні.

Кого ви підтримували після свого виходу? З ким із учасників досі спілкуєтеся?

Передовсім ми зідзвонюємося з Женею і спілкуємося з Владом Єрмаковим.

Чи підете ви на «МастерШеф. Професіонали»-3?

Ні, на наступний сезон я точно не піду! Я вважаю, що це нечесно і несправедливо. Ти отримуєш перевагу перед іншими учасниками.

Ектор запросив вас працювати в свій ресторан. Ви прийняли його пропозицію?

Я поговорив про це з шефом, а він сказав: «Іди працюй, там якесь замовлення стоїть!». Тому я ще продовжую працювати в ресторані Володимира Ярославського.

Що сказав Володимир Ярославський після вашого виходу?

Коли я прийшов на роботу, він сказав, що приготував для мене подарунок, і мені скоро доставлять мікрохвильовку (Сміється. ― Прим. ред.).

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