Місячний календар стрижок на червень 2020

Червень — улюблений місяць усіх дівчат, коли можна починати прогулянки в літніх сукнях і босоніжках. Однак часом хочеться змін не лише одязі, а й у зачісці. Для цього треба звірятися з місячним календарем 2020 року. Коли можна постригтися в червні — дізнайтеся в матеріалі.

Не секрет, що будь-які зміни хочеться починати з себе. Тому жінки часто беруться за своє волосся. Ми ділимося докладним місячним календарем, коли можна стригтися в червні.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в червні 2020 року

У червні 2020 року доволі багато днів, які позитивно позначаться на вашій стрижці. Починаючи з першого дня літа, ви можете сміливо змінювати свій образ. Сприятливі дні: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 і 29 червня.

Несприятливі дні для стрижки волосся в червні 2020 року

Місячний календар рекомендує утриматися від стрижки в такі дні червня: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 30.

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