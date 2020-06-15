У періоди місячних затемнень 2020 року відбувається вивільнення емоцій, яскравіше проявляються страхи і фобії. Але саме цей час якнайкраще підходить для того, щоб позбутися негативних програм, страхів і залежностей. Фіналістка «Битви екстрасенсів»-5 і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова розповіла, коли будуть місячні затемнення в 2020 році та як провести в цей час магічний ритуал.

Коли місячні затемнення у 2020 році:

10 січня – напівтіньове місячне затемнення (Сонце буде в Козерозі, а Місяць – у Раку). Насамперед до змін слід готуватися людям, народженим з 07 по 13 січня і з 09 по 15 липня. Порада для всіх: постарайтеся максимально налаштуватися на позитивні зміни. Не бійтеся відпустити минуле (неважливо, будуть це проблеми, страхи, комплекси чи навіть люди, які змушують вас відчувати негативні емоції). Звільнене місце обов’язково займе новий етап у вашому житті.

05 червня – напівтіньове місячне затемнення (Сонце – в Близнюках, а Місяць – в Стрільці). Найактивніші зміни будуть відбуватися в житті людей, народжених з 03 по 06 червня і з 04 ​​по 11 грудня.

05 липня – напівтіньове місячне затемнення (Сонце в знаку Рака, Місяць у знаку Козерога). Інтенсивно події розгортатимуться у людей, народжених з 02 по 08 липня і з 01 по 07 січня.

30 листопада – напівтіньове місячне затемнення (Сонце буде в Близнюках, а Місяць – в Стрільці). Слід готуватися до змін тим людям, чиї дні народження припадають на дати з 27 листопада по 03 грудня і з 26 травня по 04 червня.

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Ритуал під час місячного затемнення 2020, щоб позбутися негативу

Ярослава Федорова рекомендує провести ритуал перед місячним затемненням 2020, щоб позбутися негативу, страху і залежності:

Перед місячним затемненням сконцентруйтеся на тому, що заважає вам отримувати від життя позитивні емоції, що хотілося б змінити в собі, складіть докладний список.

У момент затемнення запаліть свічку і спаліть цей список.

Спостерігайте, як горить вогонь. Уявіть, як рятуєтеся від усього поганого у міру згоряння списку і свічки.

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