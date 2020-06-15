Гороскоп на 16 червня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто подбати про свої фінанси, а хто може отримати прекрасні можливості підвищити свою кваліфікацію і статус? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день для початку нових проєктів. Однак зірки радять оцінювати себе адекватно і критично.

Телець

Цілком нормальний день, який не пророкує особливих змін. Намагайтеся більше часу проводити з дітьми або близькими друзями.

Близнюки

Чудовий день. Вам необхідно завершити важливий проєкт. У вас все вийде. Не хвилюйтеся. Головне — вірити в свої сили.

Рак

Можливо, вам вдасться поліпшити своє фінансове становище. Можуть відкритися нові перспективи. Однак не варто вкладати в них усі свої заощадження.

Лев

Вам варто закінчити всі справи, пов’язані з документами. Відкладати більше можливості немає. Зберіться з силами і зробіть це.

Діва

Є невеликий ризик перестаратися на роботі. Спробуйте бути більш пасивними. Тільки в міру, інакше начальство може подумати, що ви мітите на його місце.

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Терези

Присвятіть день своїй другій половинці. Вам потрібно влаштувати романтичне побачення. Ваші почуття охололи, але не засмучуйтесь, усе ще можна повернути.

Скорпіон

Трохи небезпечний день, який буде сповнений конфліктів і неприємностей. Вам може здатися, що колеги хочуть вас позбутися. Не ухвалюйте поспішних рішень.

Стрілець

Зверніть увагу на своє здоров’я. Ні, у вас, швидше за все, немає коронавірусу. Однак це не означає, що можна забути про маску. Пам’ятайте про дистанцію і засоби захисту.

Козеріг

Є невелика ймовірність фінансових утрат. Тому будьте дуже уважні й не робіть поспішних покупок.

Водолій

Хороший день. Вам можуть запропонувати підвищення або нові умови роботи. Це прекрасно. Спробуйте зарекомендувати себе з найкращого боку.

Риби

Проявіть пильність. Відмовтеся від великих покупок і відряджень. Побережіть гроші. Вони можуть вам знадобитися.

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