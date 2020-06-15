Банани в беконі із сирними кульками: рецепт від Вадима Бжезинського

На карантині, як ніколи, хочеться побалувати себе всякими смаколиками. Учасник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― банани в беконі із сирними кульками ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

Інгредієнти:

Банан ― 1 шт.

Бекон (сирокопч.) ― 3 слайси

Бальзамічний оцет ― 1 ст. л.

Соєвий соус ― 1 ст. л.

Цукор білий ― 3 ч. л.

Вершкове масло ― 20 г

Лимон (сік) ― 1 шт.

Креветки ― 3 шт.

Яблучний сидр ― 50 мл

Борошно (пшеничне) ― 1 ст. л.

Кокосова стружка ― 1 ст. л.

Олія для фритюру

Сир « Дорблю » ― 20 г

Сир « Філадельфія » ― 50 г

Бренді ― 0,5 ч. л.

Фісташка ― 2 ст. л.

Персики (консервовані) ― 100 г

Спосіб приготування:⠀

Очищаємо банани від шкірки і ріжемо на 3 однакові частини (3―4 см), скроплюємо соком лимона (0,5 шт.), щоб банани не потемніли. Обмотуємо шматочки банана беконом. Обсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додаємо соєвий соус, бальзамічний оцет і цукор. Карамелізуємо 1 хв. В окремій ємності робимо кляр: сидр + борошно. Очищаємо креветки, занурюємо в кляр, потім у кокосову стружку. Після чого обсмажуємо до золотистого кольору у фритюрі. Креветки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Змішуємо сир: « Дорблю » + « Філадельфія » . Додаємо бренді і з отриманої суміші формуємо кульки діаметром ~ 3 см. Кульки обвалюємо в дробленій фісташці. Беремо персики, додаємо цукор і і лимонний сік (0,5 шт.). Перебиваємо все блендером до однорідності. Викладаємо все на тарілку, сирні кульки поливаємо персиковим соусом і їмо.

⠀ Смачного!

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