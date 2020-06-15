Банани в беконі із сирними кульками: рецепт від Вадима Бжезинського
15.06.2020
На карантині, як ніколи, хочеться побалувати себе всякими смаколиками. Учасник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― банани в беконі із сирними кульками ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!
Інгредієнти:
- Банан ― 1 шт.
- Бекон (сирокопч.) ― 3 слайси
- Бальзамічний оцет ― 1 ст. л.
- Соєвий соус ― 1 ст. л.
- Цукор білий ― 3 ч. л.
- Вершкове масло ― 20 г
- Лимон (сік) ― 1 шт.
- Креветки ― 3 шт.
- Яблучний сидр ― 50 мл
- Борошно (пшеничне) ― 1 ст. л.
- Кокосова стружка ― 1 ст. л.
- Олія для фритюру
- Сир «Дорблю» ― 20 г
- Сир «Філадельфія» ― 50 г
- Бренді ― 0,5 ч. л.
- Фісташка ― 2 ст. л.
- Персики (консервовані) ― 100 г
Спосіб приготування:⠀
- Очищаємо банани від шкірки і ріжемо на 3 однакові частини (3―4 см), скроплюємо соком лимона (0,5 шт.), щоб банани не потемніли.
- Обмотуємо шматочки банана беконом.
- Обсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додаємо соєвий соус, бальзамічний оцет і цукор. Карамелізуємо 1 хв.
- В окремій ємності робимо кляр: сидр + борошно.
- Очищаємо креветки, занурюємо в кляр, потім у кокосову стружку. Після чого обсмажуємо до золотистого кольору у фритюрі.
- Креветки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
- Змішуємо сир: «Дорблю» + «Філадельфія». Додаємо бренді і з отриманої суміші формуємо кульки діаметром ~ 3 см.
- Кульки обвалюємо в дробленій фісташці.
- Беремо персики, додаємо цукор і і лимонний сік (0,5 шт.). Перебиваємо все блендером до однорідності.
- Викладаємо все на тарілку, сирні кульки поливаємо персиковим соусом і їмо.
⠀ Смачного!
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