Середина літа, і не буде зайвим розібратися, як правильно її почати і завершити. Кому варто приділити час коханим, а кому — роботі? Дізнайтеся більше в гороскопі на тиждень з 15 по 21 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви орієнтовані більше на внутрішній світ, ніж на зовнішній. Вам потрібно більше часу, щоб усе обдумати і засвоїти інформацію. Витрачаєте багато часу, аналізуючи все те, що відчуваєте, постає необхідність шукати різні шляхи, щоб знайти підхід до інших людей. Можуть виникати складнощі у взаєминах з ближнім оточенням, з братами і сестрами.

Телець

Тиждень трансформації і перетворень у партнерстві. Ви заново даєте оцінку тим відносинам, у яких перебуваєте, і тим речам, котрі якийсь час становили для вас велику цінність. З’являється багато турбот у сфері фінансів. Позики, кредити, виплати за депозитами, питання бізнесу, зав’язаного на загальному капіталі, завдають багато хвилювань і клопотів.

Близнюки

Справи в роботі вирішуються повільно, але не варто переживати через відсутність прогресу. Нехай усе йде своєю чергою, не варто форсувати події, не починайте нових справ, але будьте уважні до дрібниць. Спокійно закінчуйте старі справи і дивіться в майбутнє з упевненістю. Спирайтеся на партнерів — у хорошій компанії ви швидко прийдете до успіху.

Рак

Змінюється ваш звичний розпорядок дня, можуть змінитися обов’язки на роботі, стосунки з начальством або підлеглими. Виникнуть справи або заняття, які вимагають особливої уваги до деталей, зосередженості. Збільшується ймовірність допустити помилки в справах або взаєминах, що може завдали шкоди вашій фінансовій сфері.

Лев

Можливий початок нового творчого проєкту, найкращим чином зможете проявити свою індивідуальність і отримаєте оцінку оточення. Імовірно, доведеться проводити багато часу з дітьми або буде багато роботи, пов’язаної зі школярами та підлітками.

Діва

Протягом наступного тижня щось наблизиться до завершення. Тиждень змін, які можуть торкнутися робочого колективу. Можливо, хтось із ваших близьких родичів змінить статус, і ця подія значно вплине на всю сім’ю.

Терези

Актуалізуються питання освіти, ви можете поміняти напрям або відновити навчання, якщо з якихось причин змушені були призупинити навчальний процес. Курси підвищення кваліфікації, відносини з іноземними партнерами, а також необхідність розв’язувати деякі юридичні питання приносять додаткові хвилювання.

Скорпіон

Ваші таланти і здібності затребувані, що сприяє поліпшенню фінансового стану в результаті вигідного партнерства з тими людьми, яких знаєте вже давно. Змінюється рівень, способи або сфера заробітку. А можливо, ви, нарешті, купите ту саму заповітну річ, на яку так довго збирали.

Стрілець

Можуть поновитися і скластися взаємовигідні відносини з давніми партнерами. Цей період підходить для вирішення давніх суперечок, події минулого нагадують про себе. Виникає необхідність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у формуванні поточних ситуацій.

Козеріг

Ваша увага може бути зосереджена на творчості, питаннях, пов’язаних із зарубіжжям та іноземцями, активізуються питання трудової діяльності. Якісь таємниці відкриються, щось проясниться і, нарешті, знайдете чіткі рамки. З’являється можливість упоратися з прихованими проблемами, подбати про незавершені справи.

Водолій

Водолії — шукачі істини, можете витрачати багато часу на безплідні пошуки, що призводить до розчарувань. Іноді дивуєте оточення своїми нереалістичними планами, через що можете відчувати труднощі в намаганні порозумітися з іншими людьми, особливо в робочих ситуаціях.

Риби

Активізується все, що пов’язане з кар’єрою, репутацією і вашим становищем у суспільстві. Підвищується ймовірність вступити на нове місце роботи, отримати нового начальника, перейти в інший відділ або відновити давній проєкт.

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