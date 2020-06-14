Гороскоп на 15 червня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 15 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні вам може бути важко налаштуватися на роботу ― можливо, через минулі вихідні або просто невідповідний настрій. Однак попрацювати все ж варто, бо зараз не час для ліні.

Телець

Будьте обережними з грошима, особливо коли вирушаєте на шопінг. Імовірні необдумані витрати можуть вас засмутити.

Близнюки

Близнюкам можна сміливо братися за налагодження контактів, домовленостей, зміцнення тилів ― у цих справах сьогодні вас супроводжуватиме удача і вони принесуть позитивні плоди.

Рак

Сьогодні Раків може осяяти дуже слушна думка, яка в майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших і вашій інтуїції.

Лев

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Однак зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно поліпшити ваше становище.

Діва

Гроші намагайтеся берегти: марнотратство ― це останнє, що вам зараз потрібно. А ось сил на справи не шкодуйте ― вкладена праця воздасться сторицею.

Терези

Уважно продумайте свої бажання і починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Скорпіон

День ідеальний для прогулянки на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Цілющий заряд сил гарантований.

Стрілець

Добре даватимуться справи, пов’язані з навчанням і мистецтвом, адже зараз розташування зірок сприятливе для будь-якої роботи, спрямованої на творчість і навчання.

Козеріг

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється на тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте ви у крайності ― зараз саме час їх побороти і дати собі та іншим трохи свободи.

Водолій

Водоліям сьогодні варто пам’ятати, що життя ― це низка змін, яких не уникнути. Коли щось у цей день порушить звичну вам рутину ― не панікуйте і не метушіться, а краще подумайте, як ви можете адаптуватися до ситуації і отримати вигоду з неї.

Риби

День буде сприятливим для неважкої роботи, переїздів на нове місце і зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався в спортзал, рекомендують не перевтомлюватися.

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